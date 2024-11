El govern espanyol aprova 110 mesures més per valor de 3.765 milions per als afectats per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha anunciat aquest dilluns 110 mesures addicionals per valor de 3.765 milions d'euros per als afectats per la DANA del País Valencià i que s'afegeixen als 10.609 milions d'euros del decret llei aprovat pel Consell de Ministres la setmana passada.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, Sánchez ha destacat que el nou paquet de mesures ajudarà 400.000 treballadors a mantenir els seus ingressos, a 30.000 empreses a reactivar la seva activitat i a 100.000 llars a cobrir les seves necessitats bàsiques. El president espanyol ha explicat que el decret llei aprovat aquest dilluns buscar «reforçar i ampliar» l'escut social i ajudar el teixit productiu de les zones afectades.

En la compareixença posterior a la reunió del Consell de Ministres, que excepcionalment s'ha celebrat en dilluns, Sánchez ha explicat que el govern espanyol treballa en tres fases després de la DANA: resposta immediata, la reconstrucció i el rellançament.

El president espanyol ha aclarit que actualment s'està en la primera i començant a caminar en la segona i ha desgranat les diferents mesures tant des d'àmbit social com el laboral destinat a empreses i treballadors per revertir els efectes del temporal i que s'afegeixen a les ha incloses en el reial decret llei de la setmana passada per valor de 10.600 milions.

Pel que fa al primer, Sánchez ha detallat que s'estendran les ajudes per danys en habitatges als propietaris que no hi residien però que els tenien llogats i que es destinaran compensacions per la pèrdua de pertinences dels inquilins i per a béns no considerats de primera necessitat. Així mateix, s'anticiparan el 50% de les ajudes als ciutadans que les sol·licitin per no haver d'esperar a la seva tramitació.

Encara en l'àmbit social, el decret lleu incorpora la prohibició de tallar els subministraments de llum i gas a les llars afectades per la DANA i que els seus residents puguin modificar sense cap cost la modificació o suspensió dels contractes de subministrament. Així mateix, Sánchez ha emplaçat les operadores a compensar als seus clients pels serveis que no han prestat arran de la tragèdia.

Extensió del Codi Hipotecari de Bones pràctiques

Entre les nombroses mesures citades per Sánchez durant la seva exposició, també destaca l'extensió del Codi Hipotecari de Bones Pràctiques i que recull l'opció que els afectats puguin congelar les seves hipoteques a uns altres 12 mesos als ja previstos en el real decret de la setmana passada. El codi de bones pràctiques es va començar a aplicar el 2022, com a resposta a l'augment de la inflació arran de la guerra d'Ucraïna i va ser consensuat per amb el sector bancari.

També en l'àmbit de l'habitatge, l'executiu espanyol habilitarà 150 habitatges de titularitat pública per a les famílies que es van quedar sense casa en els llocs més afectats pel pas de la DANA. En aquest sentit, el president espanyol ha anunciat una dotació de 25 milions d'euros per adquirir nous habitatges i ampliar-ne el parc.

Reforç dels ERTO de força major

En l'àmbit laboral, Sánchez ha explicat que entre les mesures incloses en el decret llei aprovat avui, que haurà de ser convalidat pel Congrés en les pròximes setmanes, s'inclou l'opció que les empreses puguin aplicar ERTO de força major si la seva activitat s'ha vist afectada per la DANA, tot i no trobar-se ubicat en cap dels municipis més colpejats.

Així mateix, es preveu l'assimilació de la prestació d'incapacitat temporal a la d'accident laboral, sense haver de tenir uns anys previs cotitzats; i una prestació extraordinària per a autònoms. En aquest darrer cas, es tracta d'una ajuda durant tres mesos per cessament parcial de l'activitat i que equivaldrà al 50% de la seva base de cotització.

200 milions d'euros per a les explotacions agràries

El president del govern espanyol també s'ha referit al sector agrari, que ha vist com el temporal ha deixat moltes de les seves plantacions inservibles i amb danys «molt severs». Per això, ha anunciat una línia d'ajuts directes de 200 milions d'euros per a aquelles explotacions que no puguin afrontar amb normalitat la següent campanya o bé tinguin unes pèrdues superiors al 40%.

Sánchez ha elogiat el paper dels ramaders i agricultors, ja que van ser dels col·lectius que des del primer moment més van ajudar amb els seus tractors a les tasques de neteja i desenrunament. «Ara, hem d'ajudar-los amb la mateixa determinació», ha dit Sánchez. En relació a la retirada del fang, el paquet de mesures inclou una partida de 500 milions d'euros per finançar un Pla d'Acció per retirar les restes acumulades i a reparar les xarxes d'abastiment d'aigua en els municipis afectats.

D'altra banda, el president espanyol ha anunciat una línia addicional de crèdits ICO de 60 milions d'euros per aquests sectors i 175 milions d'euros destinats a la reparació d'infraestructures agràries, com camins i sistemes de regadiu, entre d'altres.

Pel que fa en l'àmbit mediambiental, el real decret preveu un pla de 45 milions per a la restauració de l'Albufera i les conques fluvials afectades per la inundació i dos milions d'euros més per al sector cultural, com cinemes, llibreries i entitats culturals. «La cultura és una necessitat vital per al conjunt de la ciutadania», ha assenyalat Sánchez, que ha recordat són ajudes similars a les que ja es van aplicar durant la pandèmia.

Ampliació de plantilles

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha explicat que per atendre els milers d'afectats per la DANA s'ampliaran les plantilles a les subdelegacions del govern espanyol, la creació de punts d'atenció a les seus de Correus dels municipis afectats i d'una xarxa d'oficines temporals, de les quals una desena ja estan en marxa des d'aquest mateix dilluns, segons ha assegurat.

En la seva compareixença, ha fet balanç de les actuacions dutes a terme fins ara, ha reiterat que el govern espanyol «estarà amb els valencians tot el temps que sigui necessari» i ha agraït la tasca dels treballadors públics de les diferents administracions.