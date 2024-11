Uns 15.000 voluntaris es mobilitzen per ajudar els afectats per la dana

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes 15.000 persones han acudit aquest matí de dissabte a la Ciutat de les Arts i les Ciències de València per oferir-se com a voluntaris en les tasques d’ajuda als afectats per la DANA. Els voluntaris han fet cua des d’abans de les 7 h, responent a la crida del govern valencià, que els va instar a anar a aquest punt de la ciutat de València.

En les primeres dues hores, ja havien sortit unes 5.000 persones en un centenar de busos cap als pobles més afectats per la catàstrofe, on Protecció Civil distribueix les tasques més necessàries. La vicepresidenta valenciana, Susana Camarero, ha dit que l’allau de gent ha desbordat les previsions i ha demanat que no s’hi acostin més persones perquè no és possible absorbir-les. Diumenge es repetirà l’operatiu.

La Plataforma de Voluntaris de la Comunitat Valenciana té un centenar de persones encarregades de donar instruccions als milers de ciutadans que s’han abocat en massa a la Ciutat de les Arts. La cua ha donat la volta durant hores a tota la llacuna interior del recinte, on els voluntaris han esperat eternament fins que els han derivat als autobusos. En total, hi ha un centenar de busos urbans i autocars que estan fent els viatges cap als municipis més devastats pel temporal de dimarts a la nit.

Els voluntaris han portat escombres i material per netejar els pobles i ajudar els veïns a retirar aigua, fang i restes de mobiliari que bloquegen carrers i cases. Abans d’accedir als autobusos, però, han passat un filtre de la Plataforma de Voluntariat, que comprovava que les escombres fossin adequades i, si no, els n’entregava de resistents per poder netejar el fang. També els lliuraven una samarreta, guants i mascaretes per protegir-se de possibles infeccions, així com menjar i aigua per passar la jornada. El filtre s’ha fet en grups d’entre 20 i 50 persones, que, un cop equipades, eren derivades cap als combois.

«S’han superat totes les expectatives, és estremidor», ha afirmat en declaracions a la premsa el president de la Plataforma, Miguel Salvador, que ha garantit que mai en els 35 anys d’història de l’entitat havien hagut d’afrontar un dispositiu com el d’aquests dies. Salvador ha agraït reiteradament la resposta de la ciutadania i ha demanat que, un cop arribats als 15.000 assistents, ningú més s’atansi a la Ciutat de les Arts durant aquest dissabte perquè no seria viable encabir-los en el dispositiu. Qui vulgui col·laborar, ha dit, millor que s’uneixi a l’operatiu de diumenge a primera hora.

La vicepresidenta Susana Camarero ha reiterat l’agraïment i ha recalcat una crida a articular l’ajuda a través d’aquest dispositiu, «perquè és molt important que el voluntariat actuï de forma endreçada». «Demanem si us plau que ningú agafi els cotxes particulars ni vagi a peu als pobles afectats, perquè hi ha molts serveis d’emergència fent treballs indispensables i la mobilitat privada pot entorpir el personal especialitzat», ha insistit, tot assegurant que els busos organitzats des de la Ciutat de les Arts són «la via més útil» per poder ajudar els damnificats per la DANA.

Respecte les crítiques al fet que el dispositiu arribi quatre dies després que la gota freda arrassés nombrosos municipis de l’Horta valenciana, Camarero ha replicat que el govern autonòmic ha donat resposta «des del primer dia». La vicepresidenta ha defensat que l’executiu ha garantit l’arribada de menjar i aigua a tots els municipis «quan s’hi ha pogut arribar». Considera que és «lògic» que la ciutadania reclami més ajuda, però ha assegurat que «no n’ha faltat».

Pel que fa a la durada del dispositiu iniciat aquest dissabte, Camarero ha evitat avançar si es mantindrà a partir de dilluns, «ja que la situació és tan complicada que cal anar dia a dia per veure les necessitats». «És important no precipitar-nos», ha apuntat.

Ganes de col·laborar enmig de la «frustració» i la «ràbia»

Els voluntaris que han desbordat la crida d’aquest dissabte s’han llevat de matinada per sumar-se el més aviat possible a les tasques de recuperació post DANA. No imaginaven, però, que les cues serien tan llargues que en molts casos els farien esperar durant hores fins poder pujar a un bus que els porti als municipis afectats. «Què hi farem! El que és fonamental és que hi hagi gent», ha explicat a l’ACN Inocencio, un veí de Castelló que ha lamentat el «patiment» dels pobles devastats. Ha asseverat que està «disposat a fer el que calgui» per ajudar.

La Irene i el Gerardo, dos joves que feien cua amb un grup d’amics, també han mostrat total predisposició. «M’emociona molt veure tota la gent que ens hem mobilitzat, i no importa si arribem una hora més tard, perquè el que compta és que puguem anar als llocs on realment fa falta», ha dit ella, restant importància a les hores d’espera «perquè la causa s’ho val». La previsió és que tots els voluntaris mobilitzats amb el centenar d’autobusos tornin de la zona afectada entre les 14 hores i les 16 hores.

A part dels combois articulats a través de la crida oficial, fins a la Ciutat de les Arts i les Ciències també s’hi han acostat busos de voluntaris provinents d’altres punts del País Valencià. És el cas de cinc autobusos plens de gent vinguts de Vila-real, que a les 9 h duien més d’una hora esperant que els derivessin a algun destí necessari. «La situació em genera molta frustració i ràbia, perquè la coordinació de tots aquests dies em sembla molt incompetent», ha esclatat Noelia, que temia no poder arribar a ajudar enlloc per culpa de la lentitud del dispositiu.

«Farem el que faci falta, i si cal ens quedarem fins el vespre», ha afegit Rafel, també de Vila-real, que ha criticat que l’operatiu «arriba tard a tots els pobles». Aquest veí ha destacat el fet que molta gent s’hagi mobilitzat a títol individual «des del primer dia». «Gràcies a ells han pogut començar a afrontar la recuperació, perquè la situació a les zones afectades és desoladora», ha afegit.

Milers de voluntaris es mobilitzen en l'operatiu organizat pel govern valencià per ajudar a les tasques de recuperació post danaACN

Milers de voluntaris equipats amb escombres i material de recollida es mobilitzen en l'operatiu organizat pel govern valencià per ajudar a les tasques de recuperació post danaACN