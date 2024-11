El Govern eleva a 211 les víctimes mortals per la DANA

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha elevat a 211 la xifra de víctimes mortals pels efectes de la gota freda al País Valencià. Ho ha confirmat en una compareixença aquest dissabte al matí des de La Moncloa en què ha anunciat el desplegament «immediatament» de 5.000 agents de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i 5.000 efectius de l’exèrcit per atendre la situació.

També ha afirmat que el govern espanyol està «llest per ajudar» la Generalitat Valenciana i «mobilitzarà tots els recursos que sigui necessari». «Si necessiten més recursos, que els demanin», ha dit.

Sánchez ha assegurat que la dana d’aquesta setmana ha provocat «el desastre natural més gran de la història recent» d’Espanya i la segona més gran en nombre de víctimes mortals d’Europa.

«És la inundació més greu que ha vist el nostre continent en el que va de segle i sóc conscient que la resposta que s’està donant no és suficient», ha admès, però ha reiterat que l’executiu espanyol té recursos per ajudar els ajuntaments i el govern autonòmic.

És per això que a banda dels policies i els militars també es desplaçarà un buc amfibi de la marina fins al port de València carregat de vehicles i amb capacitat d’allotjament.

Aquests equips se sumaran als que ja són sobre el terreny, com les 20 unitats d’aixecament de cadàvers, els dipòsits mòbils de difunts, un equip de reconeixement de cadàvers en situacions d’emergència i 300 especialistes de la Direcció General de Carreteres.

De cara a la recuperació de les regions devastades, ha explicat que el Consell de Ministres crearà una comissió interministerial per supervisar la reconstrucció i aprovarà declarar zona greument afectada per una emergència de protecció civil els indrets colpejats per la gota freda tant del País Valencià com també d’Andalusia, Catalunya, l’Aragó i Castella-la Manxa. A més, autoritzarà la Generalitat Valenciana a fer les despeses d’emergència que siguin necessàries «sense límit» i demanaran a la Unió Europea poder accedir al fons europeu de solidaritat.

De moment, ha dit Sánchez, s’ha restablert tel subministrament elèctric al 94% de les llars i s’ha restablert el servei telefònic a «aproximadament la meitat de les quasi 550.000 línies tallades». Mentre això no se soluciona, el govern espanyol habilitarà punts amb connexió wifi per a les poblacions encara incomunicades.

Pel que fa a la seguretat, ha subratllat que els agents desplaçats al País Valencià també vetllaran per evitar delictes com el pillatge i els saquejos. De moment, s’han fet 82 detencions de «persones que estan aprofitant la situació», ha deplorat Sánchez, que els ha contraposat a la mobilització «de forma altruista i compromesa» de milers de valencians que s’han desplaçat a les zones afectades per ajudar. «Vull donar-los les gràcies i transmetre’ls la nostra admiració i suport», ha dit.