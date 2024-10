Detingut un jugador d’escacs per agredir una dona després de perdre una partida

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Christopher Yoo, gran mestre d’escacs de tan sols 17 anys d’edat, ha estat arrestat després de colpejar violentament una dona després de caure derrotat davant Fabiano Caruana durant un campionat disputat en San Luis, Estats Units.

El jugador nord-americà va clavar un cop de puny a l’esquena a una dona que estava treballant com a cambrera. Arran de la lamentable acció, el St Louis Chess Club va expulsar Yoo de forma immediata i li va prohibir l’entrada per «la seva greu violació del codi de conducta i de la política de lloc segur dels escacs als Estats Units».

Christopher Yoo va demanar perdó

Christopher, que va ser acusat d’agressió en quart grau i posat en llibertat sota la custòdia dels seus pares, va realitzar un comunicat per demanar «perdó» per la seva violenta reacció i, a més, explicar que va perdre els «papers» després de ser derrotat davant de Caruana.

«Lamento molt haver colpejat la cambrera. Em va decebre perdre la partida, però no és excusa. Lamento el que vaig fer. Va ser un greu error. Desitjo retrocedir en el temps, però no puc. Espero que la cambrera estigui bé. L’únic que puc fer és ser millor persona d’ara endavant. Acceptaré les conseqüències i prometo que no tornarà a succeir», va recalcar el gran mestre d’escacs.