Un cardiòleg explica l’error comú que es comet en prendre la pastilla per al colesterol

Les estatinas són un grup de fàrmacs que es prescriuen després d’un diagnòstic de colesterol alt. Bloquegen la substància que produeix aquesta alteració, l’enzim HMG-CoA reductasa. Controlar aquests nivells és important no només a nivell lipídic, sinó pel risc a llarg termini de patir atacs cardíacs o accidents cerebrovasculars. Però, què passa si s’oblida la dosi? Un cardiòleg nord-americà aclareix el que no s’ha de fer.

El fet que el colesterol alt es vagi dipositant a les artèries dona lloc a ateroesclerosi, coneguda col·loquialment com a «enduriment de les artèries». Aquí actuen també les estatinas perquè, encara que no poden revertir el mal ja fet, sí que afavoreixen que la placa d’ateroma (lesió focal a la capa més interna de l’artèria) s’estabilitzi.

Tant en els primers moments d’iniciar una medicació com en el cas de pautes per a afeccions cròniques, és possible que el pacient oblidi puntualment la dosi per diverses raons (viatges, vacances, estrès...). No som robots i pot succeir. L’eterna pregunta davant d’aquesta situació és: Què faig... Duplico la dosi l’endemà? A aquesta pregunta ha respost David Davidson, cardiòleg en l’Endeavor Health NorthShore Hospital, a Parade.

Conseqüències de duplicar la dosi

Com s’ha indicat, el control dels índexs del colesterol no passa només per aturar aquesta circumstància sinó que està íntimament connectat amb alteracions de gran importància per a l’organisme. Per tant és important no pensar que estem davant d’una farmacologia menor. A la pregunta plantejada, el cardiòleg nord-americà és clar: no s’ha de duplicar la dosi l’endemà per compensar la que s’ha oblidat.

Aquest oblit puntual no s’ha de convertir en una constant perquè l’equilibri que produeix l’estatina es trencaria. Davidson assenyala que en cap cas no es dupliqui la dosi: podria provocar problemes hepàtics i risc de rabdomiolisis, malaltia produïda per necrosi muscular que provoca l’alliberament a la circulació sanguínia de diverses substàncies que donen lloc a dolors intensos i fins i tot la mort.

Interaccions a tenir en compte

Com en qualsevol tipus de tractament, és important conèixer possibles interaccions farmacològiques que interfereixen a la seua acció en l’organisme. En el cas de les estatinas, hi ha un enemic un tant curiós i fora de la farmàcia: l’aranja, tant la fruita com el suc. Segons Davidson, la raó és el seu contingut en furanocumarina, metabòlits secundaris presents en aquesta fruita i que intervenen en la síntesi de les estatinas.

En el cas dels fàrmacs, en consulta mèdica haurà de valorar-se la combinació amb antihipertensius i amb antivirals, si bé són qüestions que resoldrà el professional corresponent. Indicacions importants tenint en compte les dades nacionals: el 22,8 per cent de la població té hipercolesterolèmia (Enquesta de Salut de la Fundació Espanyola del Cor), si bé hi ha estudis com ENRICA que eleven la xifra a la meitat de la població.