Un estudi alerta d'un augment dels cops al cap en futbolistes que pot derivar en més malalties neurodegeneratives

Un estudi constata un augment «significatiu» dels cops al cap en futbolistes, cosa que pot provocar que pateixin més malalties neurodegeneratives en el futur. L'estudi, fet pel Clínic-IDIBAPS i la UB i publicat a 'Lancet Neurology', ha detectat una «major freqüència» en els impactes al cap en el futbol actual i indica que això «pot suggerir» que la incidència de malalties neurodegeneratives s'incrementarà en els jugadors professionals, el col·lectiu analitzat.

Segons l'estudi, en 10 anys de carrera els futbolistes tenen un 50% de probabilitat de patir una commoció cerebral i per això defensa que cal implementar mesures preventives per «minimitzar» els riscos. La investigació s'ha fet a partir de l'avaluació del nombre i freqüència de cops al cap a través de l'anàlisi de 120 vídeos de partits de quatre mundials de futbol dels darrers 50 anys. Les competicions analitzades han estat el mundial d'Alemanya del 1974, el d'Itàlia del 1990, el d'Alemanya del 2006 i el de Qatar del 2022. Com a resultat de la recerca, els investigadors han observat un «augment significatiu» del nombre de cops al cap en aquests anys a conseqüència de les formes actuals de jugar al futbol a nivell professional, en termes d'agressivitat, força física i competitivitat.

Concretament, els investigadors han registrat 4.478 cops el 1974 i el 1990, mentre que la xifra s'enfila fins als 5.355 cops el 2006 i 2022. Han augmentat tant les col·lisions entre jugadors -inclosos els cops de colze al cap-, així com els cops de cap reiterats a la pilota. Segons l'estudi, els jugadors professionals de futbol es donen aproximadament uns 2.000 cops de cap en una carrera de 20 anys. Així, en 10 anys de professió tenen un 50% de probabilitat de tenir una commoció cerebral a causa d'un sol cop de cap.

Partint d'estudis anteriors que apuntaven a una major incidència de diferents malalties neurodegeneratives entre els jugadors professionals de futbol, com la malaltia d'Alzheimer, el Parkinson, l'ELA i els trastorns de la fase REM, els investigadors apunten que aquests problemes neurològics podrien estar associats amb l'exposició repetitiva a impactes al cap, tant en partits com entrenaments.

Mesures preventives

En la presentació de l'estudi, el doctor Alex Iranzo, neuròleg del Clínic i cap del Grup de recerca en Neurofisiologia clínica de l'IDIBAPS, ha apuntat que el 15% de les lesions dels futbolistes són al cap i els «impactes repetits» durant anys poden fer que es desenvolupi una malaltia neurodegenerativa. Per Iranzo, una de les solucions seria reduir la freqüència dels cops traumàtics al cap, «educar des dels del principi» per no ser tan agressius i fomentar el joc net. El doctor també ha apuntat que en alguns països, com els Estats Units, el Regne Unit o Austràlia, els infants menors de 12 anys no poden jugar amb el cap.

Per la seva banda, Irina Martín-Izquierdo, graduada en Medicina per la UB, ha apuntat que els casos amb més cops als caps es donen a l'àrea, tant en davanters com en defenses, segons la jugada. Martín-Izquierdo també ha remarcat que l'estudi no pretén «ser alarmista», sinó conscienciar sobre el problema i indicar que es poden prendre mesures per «minimitzar» els riscos. En aquest sentit, Iranzo ha indicat que seria «anar massa lluny» extrapolar el risc als jugadors no professionals. «Seria massa atrevit dir-ho ara mateix», ha subratllat.