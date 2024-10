On s’ha de col·locar el router?

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Triar la ubicació adequada per al router és essencial per disfrutar d’una connexió WiFi ràpida i estable a casa. Encara que sovint pensem que col·locar-lo al saló, a prop del televisor, és el més convenient, des del punt de vista tècnic no és la millor opció. Els televisors i altres dispositius electrònics poden generar interferències que afecten el senyal del WiFi, debilitant la cobertura i reduint la velocitat d’internet.

Per què no al costat del televisor?

Els televisors, en ser grans i amb components metàl·lics, poden bloquejar el senyal del router. Aquest tipus d’objectes actuen com a barreres físiques que impedeixen la correcta distribució de les ones, causant punts morts o zones de baixa cobertura a casa. A més, la interferència electromagnètica que generen els televisors i altres dispositius electrònics propers, com consoles de videojocs o equips de so, pot degradar la qualitat del senyal WiFi, la qual cosa provoca desconnexions o alentiments.

Consells per a una millor ubicació del router

Per garantir la millor connectivitat, el router ha d’estar en una ubicació estratègica dins de casa:

Zona central i elevada: Col·loca el router en una posició cèntrica de la casa, preferiblement en una ubicació elevada, com una prestatgeria. Això permet que el senyal es distribueixi de manera més uniforme en totes les direccions.

Lluny d’obstacles: Mantén el router allunyat d’objectes voluminosos i parets gruixudes, especialment si són de materials com a formigó o maó, ja que aquests poden bloquejar el senyal.

Distància d’altres dispositius electrònics: Evita col·locar el router a prop de dispositius que generin interferències, com televisors, microones, telèfons sense fil, o altaveus Bluetooth. Aquestes interferències poden interrompre o alentir el senyal.

Col·loca les antenes correctament: Si el teu router té antenes externes, assegura’t de col·locar-les en angles diferents, com per exemple una de vertical i una altra d'horitzontal, per maximitzar la cobertura en tot l’espai.

Ús de repetidors o extensors de senyal: Si la teua casa és gran o té diverses plantes, pots complementar el senyal del router amb dispositius com repetidors WiFi o malles de xarxa, que ajuden a portar la connexió a zones més allunyades.

Millorar el senyal WiFi a casa

A més de triar el lloc adequat per al teu router, també pots fer altres millores per optimitzar la teua xarxa WiFi. Una bona opció és actualitzar el microprogramari del router, la qual cosa pot millorar el seu rendiment i seguretat. També és útil canviar el canal de la xarxa si detectes interferències d’altres xarxes properes.

En conclusió, col·locar el router en una zona oberta, central i allunyada d’altres aparells electrònics millorarà significativament la qualitat de la connexió WiFi a casa, permetent-te disfrutar d’una navegació més ràpida i estable.