Spotify celebra els 25 anys d'Estopa amb una secció especial dins la plataforma dedicada al grup

Spotify ha estrenat aquest divendres ‘Estopify’, una secció especial dins la plataforma amb llistes, àlbums i singles per celebrar els 25 anys de carrera d’Estopa. Spotify ha il·lustrat amb la imatge dels dos germans de Cornellà les llistes més icòniques on hi ha música espanyola com ‘Los 90 España’, ‘Los 2000 España’, ‘Los 2010 España’, ‘Rock Español’ o ‘Rumba que tumba’ i ha canviat temporalment la seva identitat a les xarxes socials.

Spotify ha explicat que fora de l’Estat els països que més escolten Estopa són l’Argentina, Mèxic i Xile. La música de la banda també arriba arreu dels EUA, Regne Unit, Alemanya i França. A nivell mundial les cançons més escoltades són ‘Como Camarón’, ‘Tu calorro’ i ‘Por la raja de tu falda’.

Altres cançons molt escoltades de la banda a Spotify són ‘Vino tinto’ i ‘Diablo’. Pel que fa a àlbums, ‘Estopa’ (1999) és el més escoltat a la plataforma, seguit de ‘Destrangís’ (2001), ‘Voces de ultratumba’ (2005), ‘¿La calle es tuya?’ (2004) i ‘X Anniversarivm’ (2009).

A l’Estat, Extremadura és la comunitat autònoma on més s’escolta Estopa comparat amb la mitjana estatal. També a La Rioja i a Castella i Lleó. Valladolid és la ciutat amb més oients del grup. El 80% de l’audiència que escolta Estopa a Spotify té entre 18 i 44 anys. També destaquen els oients entre 45 i 55 anys.