Israel confirma la mort del líder de Hamàs, Yahya Sinwar, en un atac a la Franja de Gaza

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les Forces de Defensa d'Israel (IDF) han confirmat la mort del líder de Hamàs, Yahya Sinwar, en un atac aquest dijous a la Franja de Gaza. En un missatge a 'X', les IDF han confirmat que Sinwar ha estat «eliminat». La notícia arriba després que l'exèrcit d'Israel confirmés que havia matat «tres terroristes» i que investigava si, entre aquests, hi havia el líder de l'organització islamista armada.

Sinwar es considera l'artífex dels atacs de Hamàs del 7 d'octubre de 2023, que van deixar més de 1.200 morts, i va ser escollit líder de l'organització el passat mes d'agost, en substitució d'Ismail Haniye, assassinat per Israel en un atac a Tacaran, a l'Iran. Per ara, Hamàs no ha confirmat la mort del seu líder.

En el comunicat a Telegram, les IDF han assegurat que l’edifici en què han matat els «tres terroristes» no hi havia «indicis de presència d’ostatges». «Les forces que operen a la zona continuen actuant amb la deguda cautela», han afirmat.