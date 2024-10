Aprovada la declaració d'impacte ambiental de la planta solar 'Gandesa' als termes de Gandesa i Batea

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Territori ha emès una declaració d'impacte ambiental favorable a la planta solar 'Gandesa', de l'empresa Energía Inagotable del Proyecto Gandesa SL. L'avaluació imposa nous «criteris i condicions» al desenvolupament de la central, de 26 MW de potència. Tindrà 41.750 panells fotovoltaics, en 13 recintes independents. Afecta 22 parcel·les de Gandesa i 2 de Batea, a l'altiplà de la Terra Alta.

La superfície ocupada és de 34,81 hectàrees (ha), 11,58 ha de les quals ocupades per panells fotovoltaics. Són terrenys agrícoles de secà, amb herbacis extensius i ametlers, oliveres i vinya. Les línies d'evacuació es compartiran amb tres plantes solars més a la comarca (186.000 panells en total) per portar l'energia a la subestació Garraf.

La planta solar fotovoltaica 'Gandesa', de 26,09 MW potència, s'implantarà a les parcel·les número 166, 167 i 9002 del polígon número 1 de Gandesa, les parcel·les número 4, 5, 6, 14, 20, 22, 23, 33, 34, 38, 39, 40, 44, 46, 47, 48, 77, 9005 i 9015, del polígon número 2 de Gandesa, i les parcel·les número 130 i 131, del polígon número 2 de Batea.

Els 41.750 panells fotovoltaics estan compostos de 1.670 seguidors fotovoltaics a un eix, sobre els quals es muntaran els mòduls solars, fixats a terra mitjançant una estructura metàl·lica d'acer galvanitzat i alumini, sense formigó. No es preveu eixamplar camins per fer l'accés a la planta. Només es faran «tasques puntuals d'arranjament» per «aplanar el ferm i desbrossar els marges».

El projecte incorpora un tram de línia d'evacuació soterrat que transcorrerà per camins existents i es dirigirà a la línia soterrada d'evacuació de la planta solar fotovoltaica 'Corbera', pel camí de Santa Bàrbara fins a la subestació SET Vilalba.

És una línia d'evacuació de mitjana tensió, de 6,95 quilòmetres, compartida amb altres projectes de plantes solars en aquesta zona de l'altiplà de la Terra Alta. Concretament, les centrals fotovoltaiques 'Batea', 'Vilalba dels Arcs', i 'Corbera'. Les quatre plantes solars sumen 185.820 panells fotovoltaics.

L'energia produïda per les quatre plantes anirà a la SET Garraf de 400 kV, a través d'una línia aèria d'alta tensió de 400 kV, però en la declaració d'impacte ambiental aprovada no s'ha avaluat ni aquesta subestació, ni la SET Vilalba, ni la línia aèria de 400 kV, perquè «no formen part del projecte».

La declaració ambiental s'atorga amb condicions i requisits de protecció ambiental, acústica i patrimonial, i compromisos per complir el programa de vigilància ambiental i l'aplicació de les mesures preventives, correctores i compensatòries en el projecte definitiu del parc solar.