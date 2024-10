Rosa Peral reclama 30 MEUR a Netflix per la sèrie 'El cuerpo en llamas’

Publicat per Efe Verificat per Creat: Actualitzat:

L’expolicia Rosa Peral, condemnada a 25 anys per assassinat en l’anomenat 'crim de la Guàrdia Urbana', reclama a Netflix i a la productora de la sèrie de 'El cuerpo en llamas’ prop de 30 milions d’euros per vulneració dels seus drets i els de la seva filla.

En la demanda presentada per l’exagent de la policia municipal de Barcelona davant del jutjat de primera instància de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), considera que Netflix i la productora Arcàdia han vulnerat els drets a l’honor, a la pròpia imatge i a la intimitat tant d’ella com de la seva filla.

Segons ha avançat aquest dilluns 'El Periódico' i ha confirmat a EFE la lletrada de Rosa Peral, Núria González, l’expolicia demana 26,5 milions d’euros per a la seva filla -1 euro pel nombre d’hores que s’ha reproduït la sèrie- i 2.600.000 euros per a ella -10 cèntims per hora.

La demanda afirma que la sèrie va més enllà dels fets provats en la sentència, malgrat que la ficció afirma que està basada en fets reals.

La secció 19a de l’Audiència de Barcelona va estimar el recurs de Peral contra el jutjat de Vilanova i la Geltrú, en considerar que la demanda que va presentar perquè se suspengués cautelarment l’estrena de la sèrie 'El cuerpo en llamas’ a Netflix es va haver d’haver tramitat.

El jutjat la va desestimar en considerar que no havia presentat el dipòsit que es requereix per plantejar accions judicials d’aquest tipus.

La lletrada va recórrer la decisió, en al·legar que Peral no podia presentar-lo perquè és a la presó i té pendent pagar 800.000 euros d’indemnització per l’assassinat de la seva exparella, també agent del cos i al que va matar juntament amb un company, amb qui formava un triangle amorós.

L’Audiència de Barcelona va donar finalment la raó a l’advocada de Peral, amb l’argument que les demandes només han de ser inadmeses a tràmit «de manera excepcional i quan la llei així ho estableixi de manera expressa».

El tribunal va considerar que el jutjat de primera instància va haver de decidir primer si era procedent l’adopció de les mesures cautelars que plantejava Peral, sense escoltar els arguments de Netflix, i posteriorment convocar les parts a la preceptiva vista per discutir les al·legacions relatives al tipus i quantia del dipòsit.