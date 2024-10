WhatsApp millora les indicacions de missatges escrits i notes de veu

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Qui no ha experimentat la impaciència de veure com algú escriu durant minuts, només per rebre un «ok» com a resposta? O potser hem notat un petit missatge que ens avisa que estan enregistrant una nota de veu, però ha passat desapercebut. Ara, WhatsApp està treballant per fer més visible i clara aquesta informació per als seus usuaris.

Segons ha revelat el portal de filtracions Wabetainfo, alguns usuaris que tenen instal·lada la versió beta de l’aplicació ja poden provar una nova forma de saber si la persona amb qui parlem està preparant un missatge escrit o una nota de veu.

La novetat consisteix en una petita bombolla amb tres punts en moviment que es mostrarà quan l'altra persona estigui escrivint. A més, si està gravant un missatge de veu, es veurà una icona de micròfon, que indica que l’enregistrament d’àudio és en procés i arribarà en breu al nostre dispositiu.

Aquesta actualització, que busca fer l’experiència de comunicació més intuïtiva i fluida, es desplegarà per a tots els usuaris de WhatsApp en les pròximes setmanes, tant per a dispositius iPhone com Android. Amb aquest canvi, l'aplicació vol assegurar-se que els seus usuaris estiguin sempre al corrent del que passa a l'altra banda del xat, fent la comunicació més transparent i dinàmica.