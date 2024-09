Queda prohibida la venda de gossos, gats i fures en botigues

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Aquest diumenge ha entrat en vigor la prohibició de vendre gossos, gats i fures a les botigues d'animals a Espanya, una mesura recollida a la Llei de Protecció dels Drets i el Benestar dels Animals, aprovada el 29 de març de 2023. Les sancions per incomplir aquesta normativa poden oscil·lar entre els 50.001 i els 200.000 euros.

Segons la llei, les botigues tenien un termini de 12 mesos per cessar la venda d'aquests animals, termini que finalitzava aquest diumenge, 29 de setembre. A partir d'ara, només criadors degudament registrats podran vendre gossos, gats i fures, sempre mitjançant un contracte de compravenda que garanteixi l'entrega dels animals en bon estat de salut i amb els tractaments obligatoris. A més, les vendes hauran de ser notificades al Registre d'Animals de Companyia dins dels tres dies hàbils posteriors.

D'acord amb la normativa, els gossos i gats no podran ser venuts abans dels dos mesos d'edat, sempre que la transacció es faci des del nucli zoològic declarat com a lloc de naixement.

Pendents dels cursos per a propietaris de gossos

Tot i que la llei va entrar en vigor fa un any, encara hi ha aspectes pendents de desenvolupament, com el curs obligatori per a la tinença de gossos i l'assegurança de responsabilitat civil, que es preveu que no s'implementaran completament fins al 2025. El curs, que serà gratuït i de validesa indefinida, haurà de ser acreditat per tots els propietaris, mentre que l'assegurança cobrirà possibles danys a tercers. Els detalls es determinaran mitjançant un futur reglament.

Aquesta llei de protecció animal va ser aprovada conjuntament amb una reforma del codi penal que endureix les penes per maltractament animal, reflectint el compromís d'Espanya en la defensa del benestar animal.