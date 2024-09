Descobreix quan arribarà el canvi d’estació més esperat de l’any

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Mentre que en meteorologia la tardor comença oficialment l’1 de setembre a Espanya, des d’una perspectiva astronòmica, l’estació no dona inici fins que té lloc l’equinocci de setembre. Aquest fascinant fenomen marca la transició de les estacions i genera una diferència estacional entre els hemisferis nord i sud.

L’any 2024, la tardor en l’hemisferi nord començarà oficialment el 22 de setembre a les 14:44 hores (hora oficial peninsular espanyola), segons càlculs precisos de l'Observatori Astronòmic Nacional. Aquesta data i hora exactes són possibles gràcies al coneixement profund de l’òrbita terrestre i la posició del Sol.

Una durada variable que depèn de l’òrbita terrestre

L’estació tardoral de 2024 tindrà una durada aproximada de 89 dies i 21 hores, fins que l’hivern prengui el seu lloc el 21 de desembre. Aquesta durada variable de la tardor es deu a la ubicació de la Terra en la seva òrbita, la qual cosa genera petits ajustaments en l’extensió de les estacions any rere any.

L’inici de la tardor astronòmica està determinat de moment que la Terra passa per un punt específic en la seva òrbita al voltant del Sol, conegut com l’equinocci de tardor. En aquest instant, el centre del Sol creua l’equador celeste al seu camí aparent cap al sud, generant un equilibri entre la durada del dia i la nit a tot el món, una cosa que no passa en cap altre moment de l’any amb tanta precisió.

Fenòmens astronòmics que captiven durant la tardor

A més de les temperatures més fresques i els paisatges daurats característics de l’estació, la tardor de 2024 implicarà una sèrie de fenòmens astronòmics que atrauran l’atenció dels aficionats a l’observació del cel. Un dels esdeveniments més esperats és l’eclipsi anular de Sol, que tindrà lloc el 2 d’octubre.

Altres fenòmens celestes destacats durant aquesta època de l’any inclouen les pluges de meteors, com les Dracónidas i les Oriónidas, que il·luminen el cel nocturn amb les seues línies fugaces. A més, la tardor és un moment ideal per observar algunes de les constel·lacions més prominents, com Pegaso, Andròmeda i Cassiopea.

Un canvi d’estació que convida a la reflexió

L’equinocci de tardor no només marca un canvi en les condicions climàtiques i astronòmiques, sinó que també ha estat històricament un moment de reflexió i transició en moltes cultures. Des de festivitats de collita fins rituals d’agraïment, l’inici de la tardor ha estat celebrat i honrat de diverses maneres al voltant del món.

A Espanya, per exemple, la tardor és una època de gran importància per al sector agrícola, ja que marca el moment de la verema i la recol·lecció d’altres cultius clau. A més, aquesta estació és apreciada per molts per la seva bellesa natural única, amb els boscos i parcs tenyint-se de colors càlids i les temperatures suavitzant-se després de la calor intensa de l’estiu.