La inflació a l'eurozona torna a caure a l'agost malgrat l'encariment dels serveis i se situa en el 2,2%

La inflació a l'eurozona torna a caure a l'agost després d'un lleuger repunt al juliol i se situa en el 2,2%. És a dir, quatre dècimes menys que al juliol. Així, la dada s'acosta més a l'objectiu del 2% fixat del Banc Central Europeu (BCE).

L'estimació provisional de la inflació publicada aquest divendres arriba poc després de la congelació dels tipus d'interès, una decisió que el BCE va adoptar a mitjans de juliol en considerar que no es donaven les condicions adients per continuar amb la rebaixa. La inflació persistent en sectors com els serveis va tenir un pes important en la decisió del BCE. De fet, la frenada de la inflació a l'agost està impulsada per la caiguda en els preus de l'energia (-3%) i compensa l'encariment dels serveis.

Segons l'Eurostat, els preus dels serveis a l'agost han assolit el seu nivell més alt d'aquest any: un 4,2%. A més, l'alcohol, els aliments i el tabac també s'han encarit un 2,4% en termes interanuals (una dècima més que al juliol).

Dades per països

Durant el mes d'agost, la inflació a l'Estat ha continuat a la baixa i aproximant-se a l'objectiu del 2%. Al juliol va començar a disminuir significativament (2,9%) després de quatre mesos per sobre del 3%. Les dades provisionals de l'Eurostat situen la taxa en el 2,4%, mentre que l'INE assegura que serà del 2,2%.

Tot i que Espanya encara es manté per sobre la mitjana de la zona euro, la seva taxa és inferior a la dels països on més s'estan encarint els preus. Les últimes actualitzacions apunten a Bèlgica com l'estat amb la taxa més alta per quart mes consecutiu, amb una inflació del 4,5% a l'agost. A continuació apareixen Estònia (3,4%) i els Països Baixos (3,3%), mentre que a l'altre extrem hi ha Lituània (0,7%) i Finlàndia (1,1%).

