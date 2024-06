Segresten a Roberto Baggio i la seva família durant un violent assalt durant l'Espanya-Itàlia

L’exjugador internacional italià Roberto Baggio i la seva família van estar segrestats aquest dijous durant 40 minuts mentre es jugava l’Itàlia-Espanya de l’Eurocopa 2024, quan un grup de violents lladres va entrar a la seva vila i els van tancar en una habitació, segons mitjans italians.

Baggio, de 57 anys, va resultar ferit en ser colpejat amb la punta d’una pistola al front durant l’atracament a la seva casa d’Altavilla Vicentina (Vicenza, al nord-est d'Itàlia), segons ha publicat aquest divendres «Il Corriere della sera».

L’atracament va començar sobre les 22.00 hora local (20.00 GMT), quan el Pilota d’Or i la seva família estaven veient l’Espanya - Itàlia a la televisió i un grup d’almenys cinc persones, totes elles armades, va irrompre a l’habitatge.

Baggio es va encarar amb ells i després d’una breu baralla amb un, l’assaltant el va colpejar a la cara amb la punta d’una arma, la qual cosa li va causar una ferida profunda, i després l’exjugador i la seva família van ser tancats en una habitació.

Mentrestant, els lladres van destrossar totes les habitacions i van robar rellotges, joies i diners, sense que ara per ara s’hagi quantificat el valor total del robatori, segons les mateixes fonts.

Quan el futbolista es va adonar que els lladres se n’havien anat, va tirar a terra la porta de l’habitació, en la qual van passar uns 40 minuts, i va trucar als carrabiners (policia militaritzada), que van arribar de seguida a la vila i es van emportar les imatges gravades per les càmeres de vigilància.

Baggio i la seva família van ser traslladats a l’hospital, on l’exjugador va rebre diversos punts de sutura a la ferida del front, mentre que la resta dels seus familiars no van patir lesions, només la por per la violència dels atracadors.

Et pot interessar: