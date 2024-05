L'exjugador del Nàstic Fali sobre l'accident aeri del Cadis: «No era normal el que vam escoltar al motor i el que va fer l’avió»

El defensa Rafael Giménez 'Fali', que va jugar al Nàstic entre 2015 i 2019, ha declarat aquest dimarts que no li va semblar «normal» el que van escoltar al motor i «el que va fer» l'avió poc després d'enlairar-se aquest dilluns el vol Jerez-El Salvador que va prendre l'expedició del Cadis i que es va veure obligat a fer un aterratge d'emergència.

El Cadis va partir passades les 21.00 (hora espanyola) cap al país centreamericà per participar en un homenatge a l'exfutbolista Jorge 'Mágico' González i, poc després, l'avió es va haver de dirigir a l'aeroport de Sevilla per problemes a l'aparell.

Fali, en declaracions als mitjans del Cadis, ha qualificat d'experiència «inoblidable» l'aterratge forçós i ha afegit que «pensava que no ho explicava» i que «se sentia molt nerviós».

El central valencià, al tornar a Cadis, va decidir «despertar» els seus fills per abraçar-los, segons ha declarat.

El migcampista Álex Fernández ha manifestat, també en declaracions difoses pel club, que després d'enlairar-se van notar un «espetec fort, com una lleugera explosió» i que l'avió va començar a «llençar, si no m'equivoco, querosè».

El madrileny ha indicat que va veure la tripulació «una mica nerviosa» i que això el va posar en «alerta», tot i que va destacar que «van ser molt professionals».

«Van estar al nostre costat intentant explicar-nos i calmar-nos», ha subratllat el migcampista.

Totes les activitats relacionades amb l'homenatge preparat aquesta setmana a l'exfutbolista s'han ajornat a causa d'aquest aterratge d'emergència de l'avió, ha anunciat l'Institut Nacional dels Esports (INDES), que també ha informat que la decisió ha estat adoptada de manera conjunta entre el Govern del Salvador i el club espanyol.

El Cadis, per part seva, ha assenyalat en un comunicat que la cancel·lació del desplaçament al país centreamericà ha estat la «impossibilitat» de «trobar una solució per part de l'aerolínia» que operava el vol xàrter i que «a partir d'ara» treballarà per a «poder complir» el seu «compromís amb Jorge 'Mágico' González, El Salvador i els salvadorenc».

La selecció absoluta del Salvador tenia previst jugar un partit amistós contra el Cadis per homenatjar l'exfutbolista 'Mágico' González, considerat com el principal referent del futbol del país centreamericà.

La trobada amistosa estava prevista a l'Estadi Nacional Jorge 'Mágico' González a San Salvador dijous que ve i un dia abans estava programada la inauguració un museu dedicat a l'exfutbolista, que va jugar en dues etapes al Cadis (1982-1984 i 1986-1991 ).

