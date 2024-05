Els científics revelen per què no t’has d’emportar mai pedres de la platja

Segur que alguna vegada en la vida hem tingut la temptació de portar-nos a casa una pedra de la platja com a record o fins i tot ho hem fet, però aquesta és una pràctica que s’hauria d’evitar perquè és bastant nociva per a l’ecosistema costaner, segons adverteixen els científics.

La platja d’Is Arutas, a Sardenya, o la costa de Cumberland, al nord d’Anglaterra, són algunes de les zones en les quals els respectius ajuntaments han prohibit emportar-se sorra o còdols de les seves terres i, a més, comporta sancions econòmiques.

El motiu no és cap altre que prevenir l’erosió. Aquest procés, provocat per l’acció dels corrents, marees o el vent, produeix la pèrdua o desplaçament de la terra, pel que les pedres es converteixen en un element essencial per reduir-la i que no es produeixin inundacions.

Al llarg de tot l’any, les platges s’adapten als canvis produïts per aquests fenòmens, que transporten els sediments dins i fora de la costa, canviant el seu volum. Així mateix, l’onatge pot portar-los fins la part més sortint, formant el que es coneix com a berma.

Això dona lloc a una separació natural que protegeix contra les tempestes i les onades, absorbint-les i evitant que avancin més enllà de la platja. D’aquesta manera, les ciutats estaran protegides de probables inundacions. Per aquesta raó, els científics adverteixen sobre la moda de retirar pedres de les platges ja que la seva eliminació pot alterar aquest procés natural.

Així mateix, resulta molt més important quan es tracta d’una zona de costa en la qual se succeeixen canvis atmosfèrics de forma freqüent. En aquest cas, els efectes seran més intensos i les pedres són fonamentals per protegir les platges i l’entorn més proper.

