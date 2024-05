Air Europa retorna 53 MEUR del préstec avalat per l'ICO i espera completar la devolució a l'estiu

Els punts d'informació de l'aeroport estan tancats per la vaga del 29-M.ACN

Air Europa ha amortitzat 53 milions d'euros del crèdit avalat per l'Institut de Crèdit Oficial (ICO) i espera haver-lo retornat a l'agost. Es tracta d'un préstec bancari del maig de 2020, concedit per l'aturada de l'activitat amb l'esclat de la pandèmia de la Covid-19, i que s'enfilava fins als 141 milions d'euros.

La companyia ha assegurat que ha retornat més de la meitat, així com la totalitat dels interessos. L'aerolínia confia culminar la devolució a l'agost, avançant-se quatre anys al seu venciment, cosa que demostra «la fortalesa» de l'empresa i la seva «capacitat per complir amb els compromisos adquirits en un context complex els últims anys per al sector aeri».

