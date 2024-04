L'Audiència dona la raó a Rosa Peral i diu que el jutjat hauria d'haver aturat l'emissió d''El cuerpo en llamas'

L'Audiència de Barcelona ha donat la raó a l'exagent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Rosa Peral i ha sentenciat que el Jutjat número 2 de Vilanova hauria d'haver aturat cautelarment l'emissió de la sèrie de Netflix 'El cuerpo en llamas'.

El jutjat va desestimar la pretensió de Peral d'aturar cautelarment la difusió de la sèrie mentre es dirimia la seva demanda per la protecció del dret a l'honor, la intimitat i la pròpia imatge. La jutgessa argumentava que l'exagent no havia pagat fiança prèvia, com preveu la llei. La resolució emesa ara per l'Audiència Provincial de Barcelona acorda estimar íntegrament el recurs de Peral i deixar sense efecte la decisió del Jutjat de Vilanova.

«El que havia de fer-se en el present cas és, primer, decidir si procedia l'adopció de les mesures sol·licitades sense prèvia audiència del demandat o, en un altre cas, convocar a les parts a la preceptiva vista, amb la finalitat i l'objecte previstos en l'article 734.2 de la Llei d'Enjudiciament Criminal, com a al·legacions relatives al tipus i quantia de la caució», es llegeix a la decisió de l'Audiència.

La sèrie, que finalment es va poder emetre sense entrebancs i que ha recollit diversos premis a festivals d'arreu del món, està protagonitzada per Úrsula Corberó i per Quim Gutiérrez. Narra la mort de l'agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona Pedro Rodríguez a mans de la seva parella, Rosa Peral, i de l'amant d'aquesta, Albert López, també membres del cos de seguretat barceloní. Peral va ser condemnada a 25 anys i López, a 20.