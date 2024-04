Salven la vida a una nena de quatre anys després d’extirpar-li una agulla d’anestèsia que tenia incrustada al cervell

El Hospital Sant Joan de Déu d'Esplugues de Llobregat (Barcelona) ha aconseguit extreure una agulla de dentista que una nena de quatre anys tenia clavada al cervell, en una operació molt complicada i sense precedents. Malgrat el risc, l’operació va ser un èxit i la nena s’ha recuperat sense dany cerebral ni seqüeles neurològiques.

El centre hospitalari català ha informat aquest dilluns d’aquesta operació «inèdita», que van dur a terme el maig de 2023 els doctors Josep Rubio, cirurgià maxil·lofacial pediàtric, i José Hinojosa, neurocirurgià pediàtric, que van aconseguir treure l’agulla anestèsica de dentista que havia migrat al cervell de la petita.

La Vanguardia ha publicat aquest dilluns que segons ha relatat la mare de la petita, va portar a la seva filla a un dentista de Barcelona perquè li tractessin una càries però l’agulla de l’anestèsia se li va quedar clavada i va arribar fins el sistema nerviós de la petita.

La mare ha indicat que, en un primer moment, van veure que extreien la xeringa de la boca de la nena però sense l’agulla, la qual cosa va generar en els pares una gran preocupació. Diversos dentistes van intentar treure l’agulla però com més la tocaven, més s’enfonsava, fins que un d’ells es va posar en contacte amb el doctor Josep Rubio, el cap de cirurgia maxil·lofacial del Hospital Sant Joan de Déu, per demanar consell.

El doctor, que estava en un congrés a Tenerife, va recomanar que portessin la nena a l’hospital, on va quedar ingressada i tan aviat com va tornar, va ser operada amb èxit. La intervenció, segons ha detallat la família, va ser molt més llarga del que s’esperava perquè l’agulla s’havia colat per un dels petits orificis per on passen nervis i artèries i la cirurgia va ser molt delicada.

Els especialistes van haver de fer a la petita una incisió en el costat dret del cap per poder extreure l’agulla. La nena va estar una setmana ingressada, amb una bona evolució, i els cirurgians han considerat que no li ha quedat cap seqüela, a excepció de la cicatriu. Aquest cas és tan excepcional que es va presentar el mes de febrer passat en el Congrés de la Societat Espanyola de Neurocirurgia científica, que es va celebrar a Baeza (Jaén) i els doctors preveuen també publicar-ho en una revista científica.