Descobreix quines són les condicions que t’obliguen a fer la declaració de la Renda 2023-2024

Ja ha arrancat la campanya per presentar la declaració de la Renda i molts contribuents s’informen de deduccions i terminis per conèixer els detalls necessaris a l’hora de confeccionar el seu esborrany.

També de les quanties exemptes, els mínims a partir dels quals s’està obligat a presentar la declaració i per sota dels quals no és necessari. No només és el cas dels mínims exempts per rendiments de feina, ja que hi ha tota una sèrie de supòsits en els quals, si s’ha percebut per sobre de les esmentades quantitats, s’ha de fer la declaració.

Aquestes són les quantitats mínimes per fer la Renda

Aquests són els contribuents que hauran de presentar la declaració de la Renda el 2024 (és a dir, de l’any fiscal 2023) de forma obligatòria: