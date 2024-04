Renfe llança una promoció per viatjar en AVE des de 42,55 € a Còrdova durant el mes de maig

Renfe llança una campanya amb bitllets promocionals des de 42,55 euros per viatjar del Camp de Tarragona a Còrdova, així com d'altres estacions catalanes com les de Barcelona i Lleida, per 49,10 i 41,40 euros respectivament. Els bitllets ja estan a la venda en un total de 220 trens, amb una oferta superior a les 92.000 places per viatjar a Còrdova de l’1 al 30 de maig.

Amb aquesta promoció, Renfe incentiva els desplaçaments en tren fins a la capital cordovesa que durant el pròxim mes viu les seves festes de maig: ‘Cruces’, ‘Patios’ i Fira de Còrdova.

Els bitllets promocionals es poden adquirir per a tots els dies de maig, excepte divendres i diumenges, i ja estan disponibles als canals de venda habituals de Renfe: al web renfe.com, en taquilles i màquines autovenda de l’estació, en agències de viatge presencials o virtuals i al telèfon 91 232 03 20.

Renfe oferta cada dia deu trens AVE directes entre les principals ciutats de Catalunya i Còrdova. Els temps de viatge entre Tarragona i la ciutat andalusa es troba per sota de 4 hores i mitja (aproximadament 4 hores i 20 minuts), el recorregut des de Barcelona es cobreix en 4 hores i 52 minuts; i des de Lleida en 3 hores i 45 minuts.