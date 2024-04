Detingut un jove per donar-li un cop de puny a un policia perquè volia estar més temps al calabós

La Policia Local de Vitòria-Gasteiz va detenir aquest dimecres al matí a un home, de 20 anys, per un delicte d’atemptat contra agents de l’autoritat, després de clavar-li un cop de puny al pit a un agent policial perquè volia estar empresonat al calabós de les dependències policials.

Fonts municipals han informat que l’home va ser traslladat al matí a la comissaria per identificar-lo, després d’una intervenció, i que, posteriorment, es va negar a abandonar el lloc, ja que volia quedar-se detingut al calabós.

Els agents van acompanyar l’home a la sortida, però, una vegada a l’exterior, l’home va continuar amb la seva intenció d’entrar, aprofitant per introduir-se en dependències novament per l’obertura de la porta d’accés al pàrquing.

L’agent que custodiava l’edifici, en veure l’ocorregut per les càmeres, va sortir per tornar a dir-li que no podia quedar-se a l’interior de les dependències i aquest, cada vegada més agressiu pel seu enuig, va acabar clavant-li un cop de puny a l’agent al pit, moment en el qual l’agent va aprofitar per immobilitzar-lo i procedir a la seva detenció.