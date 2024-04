Sanitat ordena la retirada d’un xampú amb una substància que pot provocar problemes de fertilitat

L’Agència Catalana del Medicament i l’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS) han emès una alerta per a consumidors relacionada amb la retirada d’un xampú que inclou una substància prohibida per la Unió Europea en productes cosmètics per estar associada amb problemes de fertilitat. Es tracta del producte Matrix Biolage Smooth-Therapie, de la marca francesa Matrix 15.

L’Agència sanitària catalana encara no ha publicat el nombre de lots d’aquest producte que es troben en aquest moment en circulació, si bé ha instat a la retirada del mercat i el cessament de comercialització immediat del producte.

El xampú conté una substància prohibida per la UE

El producte, de referència PS/MCH-CM 0162/2024, inclou entre els seus components la substància butylphenyl methylpropional, una substància prohibida en productes cosmètics segons a llista de substàncies prohibides al Reglament (CE) 1223/2009 de la Unió Europea. El seu contacte pot provocar reaccions al·lèrgiques i cutànies i les seves propietats poden generar infertilitat a llarg termini.

Tant l’AEMPS com l’ACM han ordenat, com a mesures cautelars, la retirada del producte, i han recomanat als usuaris no adquirir i no utilitzar el producte de forma immediata.