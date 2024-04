La benzina encadena prop de tres mesos a l'alça i torna a nivells de l'octubre passat

Els preus dels carburants a Espanya es van mantenir a l'alça l'última setmana, quan el litre de gasolina es va pagar, de mitjana, a 1,66 euros, un 0,9 % més, de manera que suma la dotzena pujada consecutiva i torna a nivells de mitjans de l'octubre passat.

Per la seva banda, el gasoil va costar al voltant d'1,551 euros/litre, gairebé un 0,7 % més, en què va ser el tercer avenç seguit, segons l'últim Butlletí Petroler de la Unió Europea (UE) publicat aquest dijous, que recull dades d'11.400 estacions de servei espanyoles, entre el 2 i el 8 d'abril.

Segons l'històric elaborat per EFE, l'últim mes, la gasolina ha repuntat un 2,8%, mentre que el gasoil ho ha fet un 0,6%.

En comparació de les mateixes dates de l'exercici anterior, el preu del primer carburant és ara un 1,2% més car, mentre que el del dièsel ha pujat més d'un 1,8%.

Des del començament d'aquest any, la gasolina s'ha encarit un 8,1% i el gasoil, prop d'un 4%.

Amb els nivells de la darrera setmana, omplir un dipòsit mitjà de 55 litres amb gasolina va costar 91,3 euros; si es va repostar gasoil, es va abonar uns 85,3 euros.

Això suposa al voltant d'1 i 1,5 euros més que al que es va pagar fa un any per proveir un tanc de gasolina i un altre de gasoil, respectivament.

Observant els màxims de juny del 2022, 1,941 euros per litre de gasolina amb el descompte de 20 cèntims que s'aplicava llavors inclòs, i 1,9 euros per litre de gasoil, el primer carburant és un 14,5% més barat i el segon , un 17,3%.

Com cada setmana, els preus a Espanya van estar per sota de la mitjana dels Vint-i-set de la UE, on la gasolina es va pagar a 1,801 euros/litre, i el gasoil, a 1,696 euros.

També són inferiors als vistos al conjunt de la zona euro, el preu mitjà de la gasolina el qual va ser de 1,853 euros/litre, i el del dièsel, 1,723 euros.

Aquests increments es produeixen en plena pujada dels preus del petroli, els quals es van acostar a principis d'abril a màxims de sis mesos, una circumstància que ha avivat el temor dels inversors que la inflació pugui endarrerir o fer descarrilar les futures retallades de tipus d'interès.