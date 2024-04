Desarticulada una organització dedicada al tràfic de persones des de diferents països europeus a Barcelona

Bosses i ampolles que feien servir les víctimes per fer les seves necessitats.ACN

La Policia Nacional ha desarticulat una organització dedicada al tràfic de persones des de diferents països europeus a Barcelona. Hi ha set detinguts, acusats de delictes de tràfic de persones, falsedat documental i pertinença a organització criminal.

La investigació es va iniciar el juliol del 2023, quan es va detectar una primera furgoneta amb onze persones amuntegades al seu interior a Sant Adrià de Besòs. Les víctimes eren ciutadans estrangers de tercers països, a qui cobraven grans quantitats de diners per garantir-los el trasllat i l'entrada a Barcelona, posant en risc la seva vida per les deficients condicions en les que es feia el trasllat. Pagaven entre 10.000 i 12.000 euros.

Les víctimes, estrangers en situacions irregulars, sortien dels seus països d'origen un o dos mesos abans del seu viatge final a Espanya. Durant aquests dos mesos estaven movent-se per diferents països de la Unió Europea. Posteriorment es reunien amb l'organització en una ciutat determinada per organitzar el viatge final a l'estat.

Aquest viatge es feia per carretera, en furgonetes sense finestres i amuntegats. La policia ha explicat que les condicions higièniques i sanitàries eren nul·les i no tenien cap tipus d'aliments a la seva disposició, tenint en compte que els trajectes eren de més de 18 hores. Durant el trajecte no es permetia a aquestes persones sortir de l'habitacle, ni quan paraven a posar benzina. Així, havien de fer les seves necessitats en bosses de plàstic i orinar en ampolles de plàstic.

Un cop iniciat el trajecte, la banda retirava els telèfons mòbils i la seva documentació per tenir-los completament controlats. Un cop finalitzat el trajecte, els encarregats de l'organització a l'estat rebien els estrangers i els deixaven custodiats en pisos de seguretat fins a obtenir el pagament complet del trajecte. L'organització tenia una gran infraestructura, ja que feia servir fins a vuit furgonetes per als trasllats. En un dels trajectes s'han identificat fins a 17 víctimes. Se'ls està tramitant a tots una infracció de la llei d'estrangeria.

Jerarquia marcada

L'organització tenia una sòlida jerarquia amb un repartiment de tasques perfectament definides pel que fa a la captació, el trasllat i la recepció. El cap de la banda era el que s'encarregava de contactar amb els estrangers al país d'origen i els oferia i facilitava el trasllat a Espanya a canvi de grans quantitats de diners. El segon nivell de l'organització s'encarregava de rebre als estrangers i portar-los al pis de seguretat. El tercer i últim nivell eren els conductors, encarregats de la furgoneta que feia el trasllat evitant els controls pertinents durant el recorregut.