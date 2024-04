Alerten de l’augment de les plagues de xinxes i de mosquits durant aquest estiu

L’arribada de l’estiu suposa la proliferació de les plagues d’insectes, que es veuen afavorits per l’augment de les temperatures i del caràcter estacional de l’estiu, especialment els mosquits i les xinxes, segons han alertat diversos experts entomòlegs.

L’investigador del Museu Nacional de Ciències Naturals (MNCN), Óscar Soriano, va afirmar que, en l’actualitat, «Espanya està en una situació delicada per la pujada de les temperatures, el que comporta una proliferació més important» de les plagues d’insectes.

A més, això també provoca que «moltes espècies de vectors de malalties arribin a Espanya i les transmetin a la població, com la febre del Nil Occidental o la malària per part dels mosquits».

Tanmateix, va recalcar que «és un problema a nivell global, ja que l’ésser humà es desplaça ràpidament entre zones geogràfiques molt llunyanes estant contagiat sense evidenciar els símptomes». Per això, Óscar Soriano va indicar que a Espanya es realitzen moltes campanyes, concentrades en primavera i estiu, per reduir la població de mosquits i mosques negres.

L’objectiu d’aquests projectes és «reduir aquestes espècies abans de l’augment de les temperatures i evitar la seva entrada mitjançant xarxes de control d’arribada d’aquestes espècies d’altres països en zones com a ports, aeroports i fronteres», va declarar l’investigador del MNCN.

Un dels problemes que complica la seva posada en marxa és l’organització de les competències. Soriano va subratllar que aquests tractaments depenen dels ajuntaments. D’aquesta forma, els municipis «depenen en gran manera dels seus mitjans econòmics per reduir la proliferació d’aquestes espècies, fins al punt de necessitar de l’ajuda de les comunitats autònomes per realitzar aquests tractaments que són cars».

En la mateixa línia, el portaveu de Rentokil Initial, companyia que combat les plagues, Jacinto Díez, en declaracions a Servimedia, va vaticinar que «aquest any hi haurà una plaga més gran de mosquits a causa de la intensa calor patida al llarg d’aquest últim any». Juntament amb això, també espera un augment de les xinxes, «uns insectes que es veuen afavorits per l’augment del nombre de viatgers, que l’expandeixen amb més facilitat».