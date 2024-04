El pla per prohibir fumar a les terrasses continua endavant, tot i les pressions de la indústria

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha apostat aquest divendres en una entrevista a Catalunya Ràdio per posar de nou l'Estat a «l'avantguarda» de la lluita contra el tabaquisme. Pel que fa a la proposta de prohibir fumar a les terrasses de bars i restaurants, García ha defensat que cal ser «ambiciós» per evitar que les noves generacions no comencin a fumar i ha descartat que la mesura pugui tenir impacte econòmic en l'hostaleria.

Preguntada per si es preveuen ajudes, ha negat que siguin necessàries i ha dit que l'experiència mostra que la gent no ha deixat d'anar a bars, restaurants o platges pel fet que no s'hi pugui fumar. Tanmateix, ha admès «pressions» de la indústria i els sectors per evitar que el nou pla antitabac tiri endavant.

Aquest divendres se celebra una reunió del Consell Interterritorial de Salut, òrgan que reuneix el Ministeri i les conselleries de Salut de les comunitats autònomes, per donar llum verda al nou Pla Integral contra el Tabaquisme 2024-2027. Segons el govern espanyol, la iniciativa busca ampliar els espais sense fum per arribar a llocs on l'evidència científica diu que hi ha persones que consumeixen nicotina de manera passiva.

El pla no incorpora encara cap mesura concreta, tampoc la prohibició de fumar a les terrasses, a la platja o a les universitats, però ha de ser la base per a una futura llei contra el tabaquisme que podria recollir aquestes propostes. «Les mesures concretes es veuran en el futur, però volem ampliar els espais lliures de fum», ha remarcat García. Pel que fa a les «pressions», ha dit que hi haurà missatges pessimistes sobre l'impacte econòmic de la lluita contra el tabac, malgrat que no tinguin fonament.

«Proposarem a les comunitats que s'adhereixin al pla integral contra el tabac que portava en un calaix catorze anys i que, bàsicament, vol posar el nostre país a l'avantguarda de la lluita contra el tabaquisme. Recull moltes mesures que després hauran de tenir una traducció legislativa», ha indicat García aquest divendres. Tot plegat, ha dit, per millorar la «qualitat de vida» i la salut de la població.