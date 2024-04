La jutgessa investiga si Gerard Piqué va pagar a Rubiales des de comptes andorrans

La jutgessa de Majadahonda (Madrid) que investiga l’expresident de la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) Luis Rubiales pels seus negocis suposadament corruptes indaga gairebé un centenar de comptes bancaris de l’exfutbolista català del Barça Gerard Piqué pels negocis amb ell. En concret, vol saber si Piqué va pagar a Rubiales comissions irregulars a canvi de dur la Supercopa de futbol a l’Aràbia Saudita.

Arran de les investigacions de la Guàrdia Civil, la jutgessa ha enviat comissions rogatòries a Andorra per recopilar informació sobre els moviments en 89 comptes i 27 societats de Piqué, tal com consta a les resolucions judicials recollides al sumari avançat per alguns mitjans i al qual ha tingut accés l’ACN.