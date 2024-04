Els cromos de Luis Rubiales es venen per fins a 1.000 euros a Wallapop

El recent protagonisme de Luis Rubiales ha revaloritzat la demanda dels cromos de la seva època de futbolista. En particular, estan especialment buscats els de quan era jugador del Llevant UD, especialment aquells que el mostren amb cabells. Els venedors ofereixen cromos d’Ediciones Este, de Mundicromo i de moltes altres empreses dedicades al col·leccionisme.

Sorprenentment, els cromos amb un error d’impremta en el seu cognom, on es llegeix «Bejal» en lloc de «Béjar», són encara més buscats i arriben a preus astronòmics que superen els 1.000 euros.

Els col·leccionistes no escatimen en despeses per aquests cromos estranys i arriben a pagar fins 2.000 euros per un pack de tres cromos de Rubiales amb cabells de la temporada 2004/05, fins i tot si un d’ells té alguna imperfecció.

Encara que alguns s’ofereixen per quantitats lleugerament inferiors, com 799,99 euros, 899,99 euros o 650 euros, tots estan molt per sobre del seu valor habitual a causa de la situació excepcional.

Els cromos de Rubiales ja sense cabells des de 2007 a l’any 2009 també s’ofereixen encara que tenen menys rellevància i demanda. Els preus semblen una mica més raonables, però també s’arriben a veure bogeries d’entre els 150 i els 700 euros.