Una dona, assassinada per l'exparella a les portes d’una comissaria després d’acudir per demanar protecció

Una jove de 28 anys va ser assassinada per la seva exparella aquest dilluns després d’acudir a la comissaria de la localitat d’Hagios Anaryirios, a Grècia, per demanar protecció davant de les agressions del seu excompany sentimental, amb antecedents per violència contra funcionaris públics i possessió de drogues. Després de diversos minuts a l’interior de les dependències policials, la víctima va sortir de l’edifici i instants després va ser apunyalada per l’home de 39 anys.

La jove, anomenada Kyriaki, va acudir amb una amiga per denunciar l’assetjament que des de feia mesos estava patint per part del seu agressor, que havia estat el seu company sentimental fins fa dos mesos. La dona va demanar protecció dels agents per poder tornar a casa, encara que li van indicar que aquesta era una tasca del Grup d’Acció Ràpida, segons informa el mitjà grec Kathimerini.

En un vídeo publicat aquest dimecres per l’emissora MEGA s’observa com la dona parla per telèfon davant la comissaria per demanar aquesta escorta policial, davant de la qual cosa els agents responen de manera taxativa: «Senyora, el cotxe patrulla no és un taxi».

A meitat de la conversa, la jove reconeix l’agressor dirigint-se a ella. Les imatges mostren com aquest arriba a ella i l’apunyala mortalment fins cinc vegades quan la dona tracta de refugiar-se a la comissaria. Els fets passen just al costat de la garita on es trobava un agent, que no va fer res per socórrer la jove, per la qual cosa ja s’ha iniciat el procés perquè sigui expulsat del cos, segons va assenyalar aquest dijous a l’emissora ANT1 una portaveu de la Policia.

Sis policies investigats

La Policia grega ha obert una investigació interna a sis policies hel·lens que presumptament van negar ajuda a la dona, segons va informar el Govern grec. El ministre de Protecció Ciutadana, Mijalis Jrisojoidis, responsable de la Policia, va assenyalar aquest dijous que està «devastat» pel cas i va assegurar que la investigació interna de la Policia s’està duent a terme «a gran velocitat».

Segons la premsa local, entre els sis agents, que van ser rellevats dels seus posats i traslladats a altres departaments de la Policia, es troba també el comandant de l’esmentada comissaria. No obstant, fins el moment cap no ha estat suspès, ja que, segons la portaveu, perquè això pugui succeir han de finalitzar-se primer «certs procediments disciplinaris».

Una altra dona va denunciar a l’emissora MEGA que fa dos anys es va presentar plena de blaus i marques a la mateixa comissaria per denunciar la pallissa que havia rebut del seu marit i els agents li van dir que se n’anés a casa. «El policia que era al local em va dir que no podia pujar perquè estaven amb cap altre cas», va assenyalar, i va afegir que l’agent li va dir que era millor que marxés.