Mor l’home més longeu del món poc abans de complir 115 anys

El veneçolà Juan Vicente Pérez Mora, que des de maig de 2022 ostentava el rècord Guinness com l’home més longeu del món, va morir aquest dimarts a l’estat de Táchira (oest, fronterer amb Colòmbia), on va viure tota la seva vida, gairebé dos mesos abans de complir 115 anys. La notícia va ser confirmada pel governador de Táchira, el chavista Freddy Bernal, qui -a través d'X- va publicar una nota luctuosa en la qual va lamentar la mort del supercentenari sense precisar les causes de la defunció.

L’ancià, que va tenir 11 fills i es va dedicar a l’agricultura durant més de 50 anys, va viure el seu últim quinquenni entre reconeixements i homenatges, que van incloure la certificació Guinness, cerimònies locals i distincions per part del Govern. Els seus últims aniversaris, segons van explicar familiars a EFE, van ser celebrats amb litúrgies catòliques, tot dins de la seva residència, ubicada en una zona alpina de la regió andina, on va viure amb familiars i sota la cura de metges.

L’'oncle Juan', com era popularment conegut, va nàixer el 27 de maig de 1909 i, des de 2020, va esperar el Guinness, que es va donar a conèixer el 17 de maig de 2022. El maig passat, quan va celebrar el seu últim aniversari, va rebre felicitacions del mandatari veneçolà, Nicolás Maduro, de Bernal i de diversos dirigents de l’oposició.