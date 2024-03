Aquesta pràctica habitual i sana pot ajudar-te a millorar la qualitat del teu son

Fer exercici regularment 2 o 3 vegades per setmana a llarg termini està relacionat amb un menor risc actual d’insomni, així com amb la capacitat de dormir les 6 a 9 hores recomanades cada nit, segons un estudi internacional de 10 anys dirigit per Erla Bjornsdottir, del Departament de Psicologia a la Universitat de Reykjavík (Islàndia).

Millor salut general

Tal com publica els investigadors a la revista 'BMJ Open', l’exercici regular s’associa amb una millor salut general, i diversos estudis han suggerit que l’activitat física promou una millor qualitat del son i pot millorar els símptomes de l’insomni crònic, assenyalen els investigadors. Però no està del tot clar en quina mesura el sexe, l’edat, el pes (IMC), l’estat físic general, la salut general i el tipus d’exercici contribueixen a aquesta associació, afegeixen.

Per explorar això més a fons, els investigadors van avaluar la freqüència, durada i intensitat de l’activitat física setmanal i els símptomes d’insomni, el son nocturn i la somnolència diürna entre adults de mitjana edat de 21 centres a nou països europeus.

Resultats de l’estudi

Els 4.399 participants de l’estudi (2.085 homes; 2.254 dones) van procedir de l’Enquesta de salut respiratòria de la Comunitat Europea. Havien respost preguntes sobre la freqüència i durada de l’activitat física a l’inici de l’estudi i sobre activitat física, símptomes d’insomni durada del son i somnolència diürna.

Els participants que van informar que feien exercici almenys dos o més vegades per setmana, durant 1 hora per setmana o més, es van classificar com a físicament actius. Durant el període de 10 anys, el 37% (1601) dels participants van romandre persistentment inactius; el 18% (775) es va fer físicament actiu; el 20% (881) van quedar inactius; i el 25% (1082) estaven persistentment actius.

Els participants d’Espanya

Els participants de Noruega tenien més probabilitats de ser persistentment actius, mentre que els participants d’Espanya, seguits d’Estònia, tenien més probabilitats de romandre persistentment inactius. D’altra banda, els participants persistentment actius tenien més probabilitats de ser homes, més joves i pesar una mica menys. També tenien menys probabilitats de ser fumadors actuals i més probabilitats d’estar treballant actualment.

Els persistentment actius tenien significativament (55%) més probabilitats de tenir un son normal i significativament menys probabilitats (29%) de tenir un son curt (6 hores o menys), i un 52% menys de probabilitats de tenir un son prolongat (9 hores o més). I aquells que es van tornar actius tenien un 21% més de probabilitats de dormir normalment que aquells que romanien persistentment inactius.

En línia amb estudis anteriors

Els investigadors reconeixen que no van poder avaluar objectivament els canvis en els nivells d’activitat física entre els dos moments i que tots els elements es van basar en una avaluació subjectiva mitjançant un qüestionari.

Tanmateix, conclouen: «Els nostres resultats estan en línia amb estudis anteriors que han demostrat l’efecte beneficiós de [l’activitat física] sobre els símptomes de l’insomni, però l’estudi actual mostra a més la importància de la constància a l’exercici al llarg del temps, perquè l’associació es va perdre per a subjectes inicialment actius que es van tornar inactius».