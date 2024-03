Multes d’Hisenda de fins 100.000 euros als propietaris que venguin el seu habitatge massa barat

L’Agència Tributària té un ull posat en tota transacció econòmica important i una d’elles és la compravenda d’una casa. Encara que el normal és que els venedors vulguin treure el màxim, hi ha vegades que no és així.

Tal com recull el portal Noticias Trabajo, això ocorre quan els venedors volen donar els seus habitatges a algun familiar i se la venen a un preu simbòlic perquè no sembli una donació i evitar pagar aquest impost.

Però aquesta pràctica és il·legal. Si el preu de venda d’un immoble està molt per sota del seu valor de mercat, l’Agència Tributària pot investigar l’operació a la recerca d’algun possible delicte.

Hi sol haver dos escenaris: en el primer d’ells, i més greu, serà pagar en negre o 'B'. La segona forma és amb la firma d’un contracte de compravenda, i és aquí on influeix el preu de l’habitatge i la possibilitat que sigui investigada per l’Agència Tributària.

La sanció depèn també de com de barata es vengui la casa: