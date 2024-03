Desfigurats, sense orella i en cadira de rodes: així han declarat els quatre acusats de l’atemptat terrorista de Moscou

Els quatre principals sospitosos de l’atac de divendres contra la sala de concerts Crocus City Hall de Moscou, que ha deixat 137 morts, van declarar durant la matinada d’aquest dilluns davant d’un tribunal de la capital. Els detinguts han aparegut al jutjat amb els rostres desfigurats i inflamats, i un d’ells va haver de ser desplaçat en cadira de rodes.

Els imputats han estat identificats com Dalerjon Barotovich Mirzoev, Saidakrami Murodali Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni -que ja ha admès la seva culpabilitat- i Muhammadsobir Fayzov. En el judici, també s’ha vist com un d’ells anava amb l’orella embenada, després que li fos mutilada durant les interrogacions de l’Exèrcit rus.

El tribunal moscovita ha celebrat les seves audiències a porta tancada per mantenir el secret de la investigació i ha decidit triar mesures preventives en forma de detenció fins el 22 de maig a l’espera de judici. Els quatre acusats, que han utilitzat els serveis de traducció d’idioma tadjik, han estat incriminats formalment per terrorisme.

Divendres, uns homes van irrompre a la sala de concerts de la capital russa i van disparar contra els presents. Posteriorment, van calar foc a l’edifici. El Govern de Rússia ha informat sobre la detenció d’onze persones, inclosos els quatre directament involucrats en l’atac, que ha estat reivindicat per Estat Islàmic.

De moment, des del Kremlin apunten que encara no tenen una «hipòtesi definida» sobre l’autoria d’atemptat. «La investigació continua, de moment no s’ha fet pública cap hipòtesi definida», va dir el portaveu de la Presidència russa, Dmitri Peskov, en la seva roda de premsa telefònica diària d’aquest dilluns.

No obstant, el president de Rússia, Vladímir Putin, insisteix en la implicació ucraïnesa en l’atac, ja que l’arrest dels processats es va produir quan presumptament es dirigien cap al país veí. «Van intentar fugir i es dirigien a Ucraïna, on, segons dades preliminars, els havien preparat una finestra del costat ucraïnès per creuar la frontera», va explicar dissabte en un discurs dirigit a la nació.

L’atemptat al Crocus City Hall és el pitjor atac terrorista en la història contemporània de la capital russa, per sobre de la crisi del segrest del teatre Dubrovka el 2002 per part de separatistes txetxens, un atac que es va saldar amb 132 morts després d’una intervenció sense pal·liatius de les forces de seguretat russes.

En aquest sentit, Peskov ha subratllat que els serveis secrets russos estan «treballant incansablement» i que la lluita contra el terrorisme és un «procés permanent que exigeix una plena cooperació internacional».