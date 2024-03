Daniel Sancho: «Estic convençut que m’absoldran»

El jove espanyol Daniel Sancho, acusat de l’assassinat del cirurgià colombià Edwin Arrieta, està «convençut» que l’«absoldran» perquè va actuar en «defensa pròpia», segons ha dit en exclusiva a EFE de cara al judici que se celebra a partir del 9 d’abril a Tailàndia.

«Estic convençut que m’absoldran perquè es demostrarà que va ser en defensa pròpia», ha afirmat Sancho a la presó de l’illa tailandesa de Samui en ser preguntat per com afronta una possible condemna per assassinat en un país que contempla la pena capital per a delictes de sang.

L’espanyol, de 29 anys i a presó provisional des del passat 7 d’agost, ha fet aquestes declaracions durant dos visites que EFE li ha fet a la presó, els dies 13 i 14 de març.

La Fiscalia tailandesa l’acusa de tres delictes. L’assassinat premeditat i la destrucció del passaport de la víctima -dels que s’ha declarat no culpable-, i d’esquarterar i fer desaparèixer el cos, acusació que sí que ha admès i que podria comportar una pena de fins un any de presó.

Els representants de la família d’Arrieta, el despatx espanyol Ospina Abogados i un equip legal tailandès, que actuen com a coacusació en el cas, asseguren que la Fiscalia explica amb més de 50 proves que demostrarien que va ser un assassinat premeditat, com els ganivets que l’acusat va comprar el dia anterior als fets.

El judici oral en el Tribunal Provincial de Samui serà un procés llarg i intens d’almenys 14 sessions en les quals declararan uns 50 testimonis i la sentència podria dictar-se entre quatre i vuit setmanes després.