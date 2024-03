Albiren a l’Atlàntic una balena extinta des de fa 200 anys

«No volia dir en veu alta el que era, perquè em semblava una bogeria.» Aquesta va ser la reacció de la científica Orla O'Brien quan el passat 1 de març, mentre sobrevolava la costa sud de Nantucket, al costat dels seus companys del Centro Anderson Cabot per a la Vida Oceànica, va albirar un exemplar de balena grisa, que es donava per extinta des del segle XVIII. «El meu cervell estava provant de processar el que estava veient, perquè aquest animal era una cosa que realment no hi hauria d’haver en aquestes aigües», va afirmar la científica. «Ens rèiem del salvatge i emocionant que era veure un animal que va desaparèixer de l’Atlàntic fa centenars d’anys».

Encara que el cert és que no és la primera vegada que succeeix en els últims quinze anys. En total, en aquell període s’han vist cinc balenes grises a l’Atlàntic i la Mediterrània. L’última va passar a finals d’any, el desembre de 2023, i els científics creuen que es tracta de la mateixa balena.

Per què ara?

Les balenes grises, que habiten regularment a l'Oceà Pacífic Nord -es van extingir a l’Atlàntic-, es distingeixen fàcilment d’altres espècies de balenes per la seva falta d’aleta dorsal, la seva pell tacada grisa i blanca i la seva gepa dorsal.

L’explicació dels científics a aquests estranys albiraments és el canvi climàtic: en els últims anys, a causa de l’augment de les temperatures globals, el Pas del Nord-Oest, que connecta l’Atlàntic i el Pacífic a través de l’Oceà Àrtic al Canadà, ha estat lliure de gel a l’estiu en els últims anys.

Així, encara que el normal és que l’extensió del gel marí limiti la varietat d’espècies de balenes grises, perquè no poden travessar el gel hivernal que els bloqueja el pas, ara si poden viatjar a través del passatge. «Aquests albiraments de balenes grises a l’Atlàntic serveixen com a recordatori de la rapidesa amb què les espècies marines responen al canvi climàtic, si se’ls presenta l’oportunitat», va dir O'Brien.