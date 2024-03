Negreira compareix davant del jutge que investiga els pagaments que li va fer del FC Barcelona

L’exvicepresident del Comitè Tècnic d’Àrbitres (CTA) José María Enríquez Negreira compareix aquest dimarts davant del jutge que investiga els pagaments que durant anys li va fer del FC Barcelona, pel que es convertirà en el primer imputat en aquesta causa que desfila davant del magistrat.

El titular del jutjat d’instrucció número 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre, va acordar el gener passat la compareixença com investigat de Negreira després de concloure que, malgrat que pateix algun deteriorament de memòria, conserva les facultats mentals per ser jutjat, en contra del que va al·legar la seva defensa.

D’aquesta forma, Negreira serà el primer dels investigats que compareix davant del jutge, que en la causa manté imputats entre altres a l’actual president del FC Barcelona, Joan Laporta, i als seus antecessors Josep Maria Bartomeu i Sandro Rosell.

Negreira va ser sotmès a una exploració per part dels forenses de l’Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (IMLCF), després d’encarregar-lo el magistrat per contrastar l’informe que havia presentat la seva defensa, que va al·legar que l’exàrbitre, de 78 anys, pateix un deteriorament cognitiu que l’incapacita per poder afrontar un procés penal.

El jutge d’instrucció va encarregar aquesta exploració per confirmar no només la demència que Negreira al·lega patir, sinó també per determinar si estarà en condicions de ser interrogat com investigat i, en un futur, respondre davant d’un eventual judici.

La defensa de Negreira va esgrimir un informe de l’Alzheimer Center de Barcelona -un dels centres de referència en el tractament d’aquesta malaltia degenerativa- que certifica que l’exàrbitre pateix una «demència lleu», amb alteració de la memòria o el llenguatge, però roman parcialment orientat «en temps, espai i persona».

L’exvicepresident del CTA va passar una primera exploració forense el passat 10 d’octubre, quan va tenir una caiguda davant de les càmeres de la premsa en el moment en què es disposava a entrar a la seu de l’Institut Legal, acompanyat de la seua esposa.

Posteriorment, el magistrat va demanar a l’IMLCF una ampliació del seu informe forense per determinar l’abast del deteriorament de memòria que al·lega Negreira, la qual cosa el va obligar a passar per un segon reconeixement mèdic.

El mes de setembre passat, l’instructor va dictar un acte en el que acordava imputar un delicte de suborn als denunciats en el cas Negreira, que s’afegeix així als de corrupció entre particulars en l’àmbit esportiu, administració deslleial, falsedat en document mercantil i blanqueig de capitals que fins ara se’ls atribuïen.

El jutge sospita que els pagaments del FC Barcelona a l’exàrbitre i al seu fill -prop de 7 milions d’euros entre els anys 2001 i 2018- van poder obeir a una «forma nova de possible retribució il·legítima a àrbitres de futbol», en un context d’una «possible corrupció sistèmica al si del CTA» en l’època en què Negreira era vicepresident d’aquest organisme.