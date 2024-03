Finlàndia, reticent a l'oficialitat del català per les «repercussions» en les seves llengües minoritàries

El ministre d'Afers Europeus de Finlàndia, Anders Adlercreutz, ha assegurat aquest dimarts que la «principal preocupació» del seu país sobre l'oficialitat del català, l'eusquera i el gallec a la UE són les «repercussions» que pugui tenir en les seves llengües minoritàries.

A l'arribada a la reunió de ministres a Brussel·les, Adlercreutz ha assegurat que la principal preocupació de Finlàndia és «cap a on pot conduir» la possible oficialitat de les tres llengües. Al seu torn, la ministra romanesa, Daniela Grigore, ha dit que el seu país dona suport a l'oficialitat perquè entén que és «molt important» per al govern espanyol.