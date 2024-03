Detecten un nou enviament de maduixes amb hepatitis A procedent del Marroc

L’organització agrària Unió Llauradora i Ramadera de Valencia ha confirmat aquest dilluns que s’ha detectat un nou enviament de maduixes procedents del Marroc amb hepatitis A. Es tracta de la segona entrega consecutiva en només nou dies que està contaminada, per la qual cosa l’organització ha reclamat que «es garanteixi la seguretat sanitària».

Aquest nou rebuig en frontera se suma al ja detectat a començaments de mes amb les mateixes característiques el 5 de març, denunciada per AVA-Asaja. Igual com en l’alerta emesa en aquesta data les anàlisis s’han realitzat en un control de fronteres a València, encara que no s’ha especificat a quina empresa pertanyen.

Davant d’aquest nou cas, la Unió ha assenyalat que no es pot posar en risc la salut dels consumidors europeus i, per això, ha d’informar-se a la ciutadania sobre els controls que s’efectuen als productes importats de tercers països i en aquest cas a les maduixes que procedeixen del Marroc.

«Molt ens temem que únicament es realitzin controls i inspeccions aleatòries i per tant descobrir una malaltia o una plaga és com una loteria», ha advertit el secretari general d’aquesta organització Carles Peris. D’altra banda, FACUA també ha denunciat aquests fets, criticant l’escassa informació publicada per la Comissió Europea, ja que no es donen detalls sobre l’origen del cultiu contaminat.

El RASFF, sistema d’alerta ràpida per al control d’aliments i pinsos a la Unió Europea, va publicar a més divendres passat 15 de març una nova alerta davant de la presència d’Hepatitis A en aquestes maduixes. La notificació emesa qualificava a més la presència d’aquest virus com a risc seriós i potencialment greu.