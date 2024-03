'La Meva Salut' incorpora un nou servei per visualitzar les imatges de proves diagnòstiques

L'aplicació 'La Meva Salut' ha incorporat un nou servei perquè les persones usuàries puguin veure les imatges de les proves diagnòstiques que s’hagin publicat a la seva Història Clínica Compartida de Catalunya. La visualització d’imatges està disponible tant a l’aplicació mòbil com a la versió web de l'aplicació, segons han detallat des del Departament de Salut. Des del darrer trimestre de 2023, s’han anat publicant progressivament uns 1.400 tipus d’imatges, com ara radiografies, tomografies, gammagrafies, imatges per ressonància magnètica i ecografies. Les imatges es podran trobar a l’apartat 'Informes i resultats' de l'aplicació.

Segons ha informat el Departament de Salut, una mateixa prova podrà tenir un informe en PDF i un arxiu d'imatge i, per tant, l'usuari haurà de clicar sobre la icona corresponent. Si una prova està formada per diferents imatges l'usuari també podrà veure-les totes.