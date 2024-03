El seu avi els deixa 58 euros d’una herència de més de mig milió perquè no el visitaven i el denuncien

Els litigis entre familiars per una herència solen estar a l’ordre del dia. És el cas d’una família d’Anglaterra, que s’ha trobat que l’avi no els havia deixat els diners que esperaven després de sentir-se «decebut» perquè els seus familiars no «el visitaven sovint».

Tal com informen mitjans britànics, el 2020, Frederick Ward va morir als 91 anys. L’home, exsoldat, comptava amb un pis valorat en 450.000 lliures (uns 526.000 euros) i una fortuna de 500.000 lliures (uns 585.000 euros). Tanmateix, als seus nets només els va deixar 50 lliures, poc més de 58 euros.

L’home havia estat hospitalitzat en tres ocasions a causa de problemes respiratoris, però durant aquell temps ningú no l’havia visitat. Quan es va anunciar la divisió de l’herència, les seues cinc netes van presentar una demanda, ja que segons elles mereixien un terç de la fortuna del seu avi.?

Tanmateix, el jutge del Tribunal Superior va determinar que era «comprensible» que l’herència no es distribuís de manera equitativa a causa de l’«escàs contacte» que havien tingut amb l’home i el seu «sentiment de desil·lusió».

«Es podria afirmar que, en general, quan el fill d’un testador mor abans que ell, hauria de deixar una part igual del seu llegat a la descendència d’aquest fill», va indicar el magistrat. Això es devia que un dels fills, Fred, havia mort abans que ell, per la qual cosa la seua part de l’herència la va rebre Fred Jr.

Malgrat l’objecció de les germanes, que al·legaven que Fred havia «influït indegudament» en la distribució, el jutge va rebutjar aquesta afirmació a causa de la falta de proves de «coerció» a la presa de decisions. Encara que les germanes es van sentir decebudes, el cas finalment es va tancar.

En definitiva, el jutjat anglès va determinar que l’herència es repartiria a disposició del mort, que va repartir els diners entre els familiars que l’havien visitat més, deixant amb poquíssims diners a les seues netes, les que menys el visitaven.

Es pot desheretar un net a Espanya?

A Espanya el Codi Civil protegeix la regulació del testament i per desheretar un net ha d’existir un testament i una acta de voluntats aprovada per un notari, on s’especifiqui expressament el desig de desheretar un net concret. A més, ha de recollir motius que estiguin recollits en el Codi Civil. Per llei, si un dels fills del titular del testament mor, el percentatge corresponent passaria als seus nets, la qual cosa es denomina herència per estirp.