Els EUA construiran un «port temporal» a Gaza per fer arribar ajuda humanitària

El president dels Estats Units, Joe Biden, ha confirmat aquest divendres que ha ordenat a l’exèrcit nord-americà la construcció d’un «port temporal» a Gaza per fer-hi arribar ajuda humanitària urgent, en el marc d'una operació internacional per obrir un corredor marítim. En el seu discurs sobre l’estat de la Unió, Biden ha admès que la situació a la Franja «trenca el cor» perquè hi ha «més morts civils que en totes les guerres anteriors combinades». La presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, també ha confirmat l’obertura d’un corredor marítim humanitari, amb sortida des de Xipre, que podria començar a estar operatiu «diumenge». Tant els EUA com la CE confien que el corredor permetrà un augment «massiu» de l’ajuda.

Biden ha assegurat que el corredor humanitari marítim hauria de permetre l’arribada de «menjar, aigua, medicines».

Xipre, com a país de la Unió Europea més proper a Gaza, fa mesos que defensa l’opció d’enviar ajuda humanitària a través del mar, pla que finalment es materialitzarà.

«Avui Xipre, amb la Comissió Europea, els Emirats Àrabs Units i els Estats Units, amb el suport crucial d’altres socis, anunciem la intenció d’obrir un corredor marítim per portar ajuda humanitària molt necessitada» a Gaza, ha assegurat Von der Leyen.

«Xipre sempre ha estat un pont entre Europa i el Pròxim Orient, i avui està demostrant aquest rol històric una vegada més», ha defensat la presidenta de la Comissió.

Per la seva banda, el ministre d’Exteriors britànic, David Cameron, també ha confirmat que el Regne Unit participarà en l’obertura d’aquest «corredor marítim per portar ajuda humanitària directament a Gaza». «Continuem reclamant a Israel que permeti més camions a Gaza com a manera més ràpida que l’ajuda arribi als que més ho necessiten», ha afirmat Cameron en un missatge a les xarxes socials.

En el seu discurs, Biden també ha reiterat la seva crida a Israel perquè permeti l’entrada d’ajuda humanitària, que ha dit que no pot ser «una consideració secundària o una moneda de canvi». «Protegir i salvar vides innocents ha de ser una prioritat», ha remarcat, insistint en la solució dels «dos estats». Això sí, Biden ha dit que no hi haurà soldats nord-americans sobre el terreny a Gaza.