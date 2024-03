La Fiscalia demana gairebé 5 anys de presó per a Ancelotti per frau fiscal

La Fiscalia de Madrid sol·licita quatre anys i nou mesos de presó per al tècnic del Real Madrid Carlo Ancelotti per suposadament haver defraudat a Hisenda més d’un milió d’euros als exercicis fiscals de 2014 (386.361 euros) i 2015 (675.718 euros).

Es tracta de l’escrit d’acusació de la Fiscalia en el procediment que ha seguit el Jutjat d’Instrucció número 35 de Madrid, de cara al futur judici per al qual encara no hi ha data, segons ha informat el Ministeri Públic.

La Fiscalia imputa a l’entrenador del Reial Madrid dos delictes contra la Hisenda Pública, ja que malgrat que Ancelotti va afirmar que era resident en Espanya i va reflectir que el seu domicili era a Madrid, només va consignar en les seves declaracions de la renda les retribucions de feina personal percebudes del club madridista i va ometre el rendiment corresponent a l’explotació dels seus drets d’imatge que havia cedit a altres entitats.

En el seu escrit el Ministeri Públic subratlla que «a fi d’eludir la tributació pels rendiments dels esmentats drets d’imatge», tant els rebuts pel Reial Madrid com d’altres marques per esdeveniments diversos, el tècnic va acudir a un «complex» i «confús» entramat de fideïcomissos i societats interposades per canalitzar el cobrament dels drets d’imatge.

Relata que Ancelotti va firmar el 4 de juliol de 2013 un contracte com a entrenador del Reial Madrid fins el 30 de juny de 2016 pel qual cobraria rendiments de feina i rendiments derivats de la cessió dels drets d’imatge al club. El contracte va cessar el maig de 2015 però Ancelotti va continuar vivint a Madrid fins finals d’aquell any.

Per a la Fiscalia el tècnic madridista perseguia «l’opacitat de cara a la Hisenda Pública espanyola i l’ocultació del beneficiari real dels rendiments procedents dels seus drets d’imatge, de manera que ni ell mateix ni cap de les esmentades societats haguessin de tributar per les abundants quantitats percebudes a Espanya o fora del nostre país».

Detalla que Ancelotti va firmar l’1 de juliol de 2013 -just abans de ser contracte pel club blanc- un contracte privat en el qual cedia els seus drets d’imatge a l’entitat Vapia Limited per un període de deu anys i un preu de 25 milions d’euros. Ell era l’apoderat i gestionava els drets.

Més tard es va formalitzar un annex a aquest acord que modificava el termini a només tres anys i el preu de compravenda dels drets d’imatge a un milió d’euros.

Així mateix el 4 de juliol de 2013, i de forma «paral·lela» a la seva firma com a entrenador del Reial Madrid, es va atorgar a l’acusat un contracte privat amb el club en el qual cedia el 50 per cent dels seus drets d’imatge a l’entitat esportiva, mentre que l’altre 50 per cent el tenia una societat «innominada» i «no determinada» que va actuar en nom seu.

L’esmentada societat va resultar ser Vapia LLP, domiciliada a Londres, i no l’esmentada Vapia Limited, que és una societat constituïda a les Illes Verges, circumstància que no es va comunicar al Reial Madrid fins un any després.

«D’aquesta forma l’acusat es va valer de la societat Vapia LLP perquè aquesta es presentés formalment davant del Reial Madrid com a titular dels drets d’imatge malgrat que ni tan sols formalment no els tenia atribuïts, ja que el contracte de cessió referit d’1 de juliol de 2013 era amb Vapia Limited», precisa l’escrit.

Ancelotti va presentar les seves declaracions corresponents a l’IRPF però ometent «tot rendiment corresponent a l’explotació dels seus drets d’imatge (...) arribant d’aquesta forma a declaracions amb quotes negatives», amb un saldo negatiu de 39.575 euros a l’exercici de 2014 i de 529.076 de 2015, quantitats que li van ser tornades per l’Agència Tributària en ambdós casos.

La Fiscalia precisa que els rendiments derivats de la cessió dels drets d’imatge van suposar uns ingressos de 1.249.590 euros el 2014 i de 2.959.768 el 2015.

A més, segons el Ministeri Públic, el tècnic també va ometre en les seves declaracions la titularitat en propietat de dos immobles a l’estranger.