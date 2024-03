Brussel·les multa Apple amb 1.840 milions per obstruir competència al seu servei de música

La Comissió Europea (CE) va anunciar aquest dilluns una multa de 1.840 milions d’euros al gegant tecnològic Apple per imposar des de l’App Store restriccions a competidors del seu servei de música en 'streaming', com Spotify, que a la pràctica els van impedir d’informar usuaris d'iPhone i iPad sobre opcions de subscripció de música més barates fora de l’aplicació.

«Durant una dècada, Apple ha abusat de la seva posició dominant al mercat per a la distribució de serveis d''streaming' de música a través de l’'App Store'. És il·legal i ha impactat a milions de consumidors europeus que no han pogut elegir lliurement», va explicar la vicepresidenta executiva de la Comissió Europea responsable de Competència, Margrethe Vestager.

Brussel·les, que considera la multa «proporcional als ingressos globals d’Apple» (suposa un 0,5 % de la seva facturació anual) i «necessària per assegurar que dissuadeix», ha ordenat a l’empresa que lidera Tim Cook que retiri les restriccions als seus competidors i que s’abstingui d’adoptar pràctiques similars en un futur.

Brussel·les ha considerat que Apple posseeix una posició dominant al mercat perquè l’única forma que tenen els usuaris d’un iPhone o un iPad de descarregar-se aplicacions de música en línia, com per exemple Spotify -que va ser qui va interposar la denúncia en 2019-, és a través de la seva pròpia botiga, l’App Store.

Apple cobra als seus competidors una comissió del 30 % sobre els plans de subscripció que ofereixen als usuaris, a qui només han pogut arribar a través de l’App Store, mentre aquests competidors traslladen el recàrrec de preu als usuaris i converteixen les opcions alternatives en més cares que Apple Music, la mateixa| aplicació que ve instal·lada per defecte en els iPhone i iPad.

Brussel·les ha trobat que les normes de l’App Store impedeixen a la competència d’Apple Music informar als usuaris d'iOS sobre els preus de les subscripcions fora de la mateixa App Store o les diferències de preu, incloure enllaços amb el lloc web del servei alternatiu o posar-se en contacte amb usuaris recents per informar-los de les alternatives.

Aquestes prohibicions «no són ni necessàries ni proporcionals per a la protecció dels interessos comercials d’Apple», considera Brussel·les, que també va determinar que «afecta els interessos dels usuaris d'iOS» en impedir-los prendre decisions informades sobre on i com comprar subscripcions de música en 'streaming'.

«La conducta d’Apple, que va durar gairebé deu anys, pot haver portat a molts usuaris de iOS a pagar preus molt més elevats per subscripcions de música en 'streaming' a causa de la comissió imposada per Apple als desenvolupadors i repercutida als consumidors en forma de preus de subscripció més elevats pel mateix servei», va explicar la Comissió Europea en un comunicat.