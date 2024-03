Els pagesos que mantenen el tall a l'A-2 a Tàrrega i convoquen una assemblea per decidir com continuen amb la protesta

Els pagesos i ramaders que mantenen el tall a l'A-2 al seu pas per Tàrrega han convocat una assemblea a la una del migdia per decidir com segueixen, si així ho aproven, amb la protesta. Un dels concentrats, Ramon Gomà, ha explicat que «volem decidir com continuem amb les mobilitzacions i cap a on canalitzem la protesta».

Així, han acordat esperar l'arribada al punt de tall d'altres companys que han aprofitat el matí per atendre el bestiar o que bé vindran des de zones com el Solsonès. És el quart dia de tall en aquest punt de l'autovia, on es concentren desenes de tractors i pagesos, alguns dels quals han passat la nit en remolcs.