Dos detinguts per cometre set robatoris amb força en empreses del Baix Empordà

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Palafrugell (Baix Empordà) un home i una dona de 27 i 39 anys respectivament, com a presumptes autors de set delictes de robatori amb força. La detenció es va produir el 28 de febrer passat, quan els policies de la comissaria de la Bisbal d'Empordà van rebre un parell d'avisos d'alarmes per robatoris a empreses de diverses localitats de la comarca i en van enxampar els presumptes autors. Fent comprovacions, els Mossos els van relacionar amb quatre robatoris més de característiques similars. Els arrestats, a qui compten diversos antecedents per delictes contra el patrimoni, han passat aquest dijous a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de la Bisbal d'Empordà.

La primera alarma es va activar pels volts de les quatre de la matinada en una empresa situada a Vall-llobrega (Baix Empordà). Ràpidament, la patrulla es va adreçar al lloc per fer comprovacions. I, poca estona més tard, els Mossos van ser alertats per una altra alarma de robatori, en aquest cas en un negoci de Mont-ras (Baix Empordà).

Mentre els policies estaven fent comprovacions dels dos robatoris, una altra patrulla de seguretat ciutadana que estava al cas dels dos fets va localitzar a Llofriu un vehicle que provenia de Mont-ras. Els agents van aturar-lo i van identificar els dos ocupants, un home i una dona. Tot seguit, van escorcollar el cotxe i van trobar una motxilla amb diversos objectes, una caixa de cabdals i uns 30 euros en efectiu.

Després de fer diverses comprovacions, els Mossos van descobrir que els objectes provenien dels robatoris de tres empreses, les dues on havia saltat l'alarma i una tercera situada també a Vall-llobrega. Per aquest motiu, els agents van detenir l'home i la dona com a presumptes autors de tres robatoris amb força a establiments.

Relacionats amb robatoris anteriors

Gràcies a les detencions i a diverses gestions posteriors, els mossos van poder relacionar els detinguts amb quatre robatoris més de característiques similars comesos la matinada del passat 23 de febrer a Mont-ras i Palafrugell (Baix Empordà). En aquells casos, els lladres es van endur 400 euros en efectiu.