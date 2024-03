Detingut un home per estafar prop de 3.000 euros a una dona fent-se passar per la seva filla

Els Mossos d'Esquadra han detingut a Sant Hilari Sacalm (Selva) un home de 21 anys per estafar 2.850 euros a una dona de Lleida, fent-se passar per la seva filla. Els fets es van produir el passat 24 de febrer, quan la víctima va rebre un missatge de whatsapp d'un telèfon desconegut on assegurava que era la seva filla i que tenia problemes greus i que el mòbil se li havia trencat. En el missatge també li demanava que li fes de manera urgent l’ingrés, cosa a la qual la víctima va accedir, ja que en aquell moment no podia contactar amb la seva filla, que viu a l’estranger. Una estona més tard, va poder-hi parlar i va veure que es tractava d'una estafa i ho va denunciar.

En aquell moment es va iniciar una investigació per intentar trobar el responsable de l’estafa. Tot plegat va acabar aquest dijous quan els agents de la Unitat d’Investigació dels Mossos de Lleida van poder localitzar el presumpte estafador, al carrer de la Font Vella de Sant Hilari i el van poder detenir, com a responsable d’un delicte d’estafa. Amb tot, la investigació continua oberta i no es descarta que hi hagin més detencions.

Des dels Mossos alerten que es tracta de l’estafa del fill fals, on els estafadors envien massivament missatges i, en aquest cas, van contactar amb una víctima que tenia dificultats per contactar amb la seva filla, fet que va facilitar l'estafa.

Per això, s’aconsella sempre parlar abans amb el familiar o amic que pugui demanar els diners. Els Mossos avisen que, si els estafadors aconsegueixen la suplantació d'un compte de WhatsApp, es poden personalitzar els missatges amb noms concrets per donar més veracitat a l'estafa. En aquest cas, a més, les possibles víctimes reben el missatge d'una persona coneguda