Compte amb el frau de la trucada perduda

El Foro Español del Delito alerta sobre l’estafa, més coneguda com a Wangiri (en japonès significa trucar i penjar). Les trucades es produeixen des de països amb prefix 234, 235 o 233 Mali, Albània, Bòsnia o Costa d’Ivori entre d’altres.

La moderna tecnologia i el baix cost de les trucades a fixos i mòbils ha donat lloc al frau de la trucada perduda, una mala pràctica que pateixen diàriament milers de consumidors espanyols. Es tracta de trucades d’un sol to, té prefixos internacionals i es produeixen a qualsevol hora. L’usuari, motivat per la curiositat, torna la trucada sense saber que està activant un servei de tarifació addicional. Se li cobra fins 4 euros per establiment de trucada i preus que ronden els 1, 20 a 2 euros per minut en escoltar locucions automàtiques que intentaran retenir la víctima.

Els estafadors es valen de programes de software capaços de fer fins 25.000 trucades perdudes cada 60 minuts. Juguen amb les lleis de la probabilitat. A Internet ja és possible comprar paquets de numeracions la finalitat de les quals és realitzar anomenades massives. La seva persecució policial i jurídica és complexa a causa de la transaccionalitat i la baixa quantia dels fraus.

Altres modalitats d’aquesta estafa inclouen telèfons amb prefix 93 o 91 configurats des de l’estranger amb tecnologia IP i mitjançant els quals s’intenta convèncer l’usuari perquè enviï un SMS i obtingui un suposat codi per recollir un paquet de Correus. La xarxa s’ha convertit en un formiguer o punt de trobada per a les víctimes que publiquen llistes col·laboratives amb les numeracions més sospitoses. Aquests fraus afecten zones, trams i horaris concrets, ja que els robots efectuen milers de trucades perdudes a partir d’un número de tall que afecta tota una cadena, zona o província.

El Foro Español del Delito aconsella que s'ha de revisar la factura telefònica a la recerca de càrrecs indeguts, bloquejar les trucades internacionals i no reaccionar davant de trucades d’un sol to.